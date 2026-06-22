El nuevo libro de memorias de Ken Salazar, titulado Borderlands, encendió las alertas en los círculos políticos. Sin embargo, internacionalistas y expertos en seguridad coinciden en un punto: se trata de una revancha política y una estrategia comercial que no tendrá consecuencias para el gobierno mexicano, pero que sí busca manchar al expresidente Andrés Manuel López Obrador y también al mandatario Donald Trump.

En entrevistas con EL UNIVERSAL, analistas como Manuel Quijano, David Pérez Hernández y Leonardo Curzio señalan que, aunque la obra acusa lazos del expresidente mexicano con el narcotráfico, el relato carece de sustento verificable y no representa una amenaza para la actual gestión de Claudia Sheinbaum Pardo. Sostienen que el uso de la figura de Ismael El Mayo Zambada se interpreta como una herramienta especulativa enfocada en el impacto comercial y político de cara a las elecciones estadounidenses.

“Viene ya la revancha de Ken Salazar, no sólo a López Obrador, sino también a Trump. Salazar se dio cuenta de la inteligencia de AMLO, no encajaba con su juego de ironías y sarcasmos. El expresidente mexicano se extralimitó en su trato. Luego llegó Donald Trump y acusó al embajador de ser un hombre débil, de manejar una postura sumisa ante México”, aseguró el internacionalista Manuel Quijano en entrevista con este diario.

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Dijo que el momento coyuntural que se vive en Estados Unidos por las próximas elecciones, sumado al conflicto bilateral por la presencia del crimen organizado en ambas naciones, resultó un momento perfecto para la publicación de las memorias de Ken.

“Salazar utiliza al crimen de forma estratégica. Políticamente está utilizando a El Mayo porque es el presunto delincuente que mejor negociaba con los gobiernos. Que Ken Salazar haya escogido a la figura de El Mayo para criticar a López Obrador, bueno, pues tiene mucho de personal y tiene mucho de especulativo, porque lo que pueda decir El Mayo pues sólo van a ser palabras, y claro, a la forma de justicia estadounidense que se basa en testimonios que ellos dan por válidos, pero que no hay ninguna prueba”, indicó.

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Agregó que —de cara a los comicios en la Unión Americana— Ken “Salazar está buscando un reacomodo en el Poder Legislativo” estadounidense.

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“El exembajador era legislador y ahora tienen un pleito brutal entre republicanos y demócratas por un reajuste de poderes en la Unión Americana. Y eso es muy importante para Salazar porque los demócratas han tenido una gran desventaja cuantitativa tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Entonces, al sacar este libro próximo a las elecciones estadounidenses, que son en noviembre, Salazar está buscando un reacomodo en el Poder Legislativo estadounidense y, a la vez, apoyar a su partido.

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“Él es un hombre muy importante en la comunidad mexicano-estadounidense. Por lo mismo va a tener un voto México-estadounidense de los que ya votan ahí, importante seguramente”, indicó el especialista.

Por su parte, David Pérez Hernández, académico y consultor en seguridad, descartó consecuencias políticas para el gobierno mexicano tras las revelaciones del exembajador Ken Salazar.

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“Cuando Ken Salazar habla y escribe y opina, es importante, pero lo relevante es el momento en que lo hace, y a mí me parece que es una extorsión. Se trata de una filtración, son afirmaciones no comprobadas, y no queda claro en qué momento a AMLO le dio miedo. No hay por qué asustarse de que tengan información. Esa era su función”, expresó.

Para Pérez Hernández, la meta es puramente económica: “Quiere vender su libro, no escribes un libro aburrido porque luego nadie te lo compra”.

Finalmente, el internacionalista Leonardo Curzio recordó que Ken Salazar es el segundo embajador que sale frustrado de México.

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“Christopher Landau pasó por lo mismo en su momento. Vieron poca disposición del gobierno para cooperar. Ellos están obligados a guardar el secreto diplomático mientras están en funciones y tienen que comer mucha cebolla cruda. En el caso de Ken Salazar, el sabor con el que se fue, prácticamente con la puerta cerrada, y yo creo que esto fue lo que lo animó a escribir”, expuso.

Sostuvo que, de alguna manera, es una forma de cerrar el ciclo de su paso por México.

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“De alguna manera es un tema político-diplomático, pero también personal y familiar”.

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Sobre el impacto real en el gobierno de México, Curzio coincidió en que no ve posibilidad de que la publicación genere impacto negativo para el gobierno mexicano.

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“No lo creo. La relación ya está en muletas, porque la forma en que Estados Unidos ve la realidad nacional sigue siendo una combinación de necesidad de cooperación y mucha desconfianza. Lo veo más como un asunto comercial, el libro se filtró y las editoriales filtran todo aquello que les conviene”, sentenció.

Pide Salazar “Nueva Alianza" entre EU, Canadá y México

Según medios nacionales e internacionales, en el libro Borderlands: My Fight for an Inclusive America (Borderlands: Mi lucha por una América inclusiva), de la editorial BenBella Books, que se publicará el 28 de julio, Ken Salazar, exembajador de Estados Unidos en México, habla del distanciamiento con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y de un supuesto miedo de éste a lo que Ismael El Mayo Zambada pueda revelar a autoridades estadounidenses.

En el libro, según los extractos publicados, Salazar alude a un supuesto empresario y confidente de López Obrador, a quien sólo identifica como El Susurrador, y quien le habría dicho al entonces embajador estadounidense que la captura de El Mayo por parte de las autoridades estadounidenses, en julio de 2024, tenía muy preocupado al Presidente mexicano, ante la posibilidad de que el líder del Cártel de Sinaloa pudiera “soltar la sopa” acerca de “funcionarios mexicanos”.

Salazar también defiende sus críticas a la política de “abrazos, no balazos” de López Obrador, y a la reforma judicial, y rechaza que haya querido “infringir la soberanía de México”.

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En el libro —de acuerdo con información que publican el Denver Post y Político— Salazar también critica al presidente estadounidense, Donald Trump, por la división que, asegura, ha causado en el país y lo que llama “proyecto de borrado” del republicano: el desmantelamiento de la diversidad, la inclusión y las normas que limitaban a sus predecesores de la era moderna.

Frente a esa división, Salazar propone una “Nueva Alianza Estadounidense” entre Estados Unidos, Canadá y México para construir una “potencia económica y democrática unificada”, que permita a los tres países integrar sus cadenas de suministro, realizar patrullajes conjuntos en sus fronteras comunes y promover intercambios culturales y educativos.

Salazar reconoce a la vez los fallos de los demócratas y del gobierno de Joe Biden, aunque en su momento defendió su decisión de buscar la reelección a pesar de su edad.

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Confiesa, incluso, que quiso presentar su candidatura cuando Biden dio un paso al costado, pero no pudo hacerlo porque el partido optó por elegir a la entonces vicepresidenta, Kamala Harris, sin someter la decisión a primarias abiertas, lo que a decir de Salazar fue un “error”.

Salazar critica la gestión migratoria de Biden y llega a señalar que la frontera sur de Estados Unidos era “anticuada, con pocos recursos, subdesarrollada, insegura y en mal estado”, y que, en ese sentido, “Trump tenía razón”.

Tanto el Denver Post como Político preguntaron a Salazar si el libro marca la pauta para una eventual candidatura, de cara a las elecciones de 2028; sin embargo, el exembajador se negó a aclarar si ese es su objetivo.

“No puedo ver más allá de la realidad de que tenemos elecciones en noviembre de 2026, y van a pasar muchas cosas este año”, dijo a Político, aludiendo a las elecciones de medio término. “De cara al futuro, quiero que esta plataforma para las zonas fronterizas forme parte de esa agenda para el futuro”, añadió.