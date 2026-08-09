Decir que un libro cambió su vida podría parecer un guion de película, pero para Mode Orozco, así lo fue. El libro de arte que tuvo en sus manos durante su paso por primero de secundaria le dejó una semilla que florecería años más tarde.

“Lo poquito que aprendí de arte de niño, de joven, fue por medio de ese libro, y hablaba de David Alfaro Siqueiros, de José Clemente Orozco, de Diego Rivera... yo me familiaricé mucho con Frida Kahlo, por la vida que llevó, de hecho, fue gran inspiración para mí, a pesar de tanto sufrimiento lo utilizó para expresarse”, recuerda en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

No es exagerado cuando menciona que “el arte cambió su vida”. El grafiti en ocasiones está relacionado con vandalismo, pero Gerardo Orozco lo llevó a otro puerto.

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“Puedo decir con todo orgullo que a mí el grafiti, el arte, me salvó la vida, porque personas con las que yo me juntaba, me rodeaba, con las que crecí, muchos ya no están, y otros están mal por haber caído en drogas, en negocios ilícitos”, menciona con seguridad.

Hoy, entre aerosoles, pintura y arte, Mode vive una vida que jamás imaginó. “Tengo ya 30 años pintando. No tuve la oportunidad de estudiar, así que crecí en el relajo, en la calle y convertí esto en mi carrera. La pintura y el arte me han llevado a lugares que nunca imaginé, le ha dado a mi familia oportunidades muy bonitas, y sobre todo una buena calidad de vida”, concluye.

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