Cansado de las noticias de violencia con las que amanecían los diarios y noticieros en Tijuana, Gerardo Mode Orozco decidió darle una identidad diferente y otra cara a la región: pintar en murales a campeones deportivos.

“Fue con esa necesidad de transmitir noticias positivas. Yo vivo en Tijuana y siempre se ha caracterizado por haber violencia, delincuencia, y las personas que vivimos aquí toda la vida, teníamos muy pocas buenas noticias; todos los días amaneces con noticias malas y negativas”, recordó para EL UNIVERSAL Deportes.

Así comenzó la idea de pintar rostros y gestas deportivas que le dieran una nueva identidad a las calles y que la gente se preguntara “¿por qué somos campeones?”.

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“Así fue como inicié, empecé a pintar rostros, fui puliendo la técnica, después dije ‘voy a poner un mural para la gente que tal vez no pudo ir al estadio, que no ve todas las noticias’ y cuando pasen digan ‘es porque somos campeones’”. Empecé a darle ese sentido de pertenencia a la región, a las personas y resaltando a los deportistas. Se convirtió ya en una tradición”, agregó, el autor de murales de Alejandro Kirk, Gilberto Mora, Brandon Moreno, Alexa Grasso, entre otros.

En ocasiones los gastos corren por su cuenta o a veces, dependencias gubernamentales lo contactan para darle vida a un mural o simplemente decorar algo que merece ser plasmado en uno de sus ya reconocidos murales.

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“Ya pasa algo deportivo y la gente me manda el mensaje ¿dónde lo vas a pintar? ¿cuándo lo vas a hacer? Sin querer, ya con los años, ahora sí que la misma gente me dio esa etiqueta del que pinta a los campeones, y la verdad que para mí es un honor que no pensé sentir, no lo planeé, pero ya con tantos años pues se dio”, concluye emotivo.

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