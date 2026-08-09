Plasmar en los muros de Tijuana y otras partes de Baja California los rostros y gestas de grandes atletas mexicanos se ha convertido en una motivación para los más jóvenes.

Mode Orozco comenzó esta obra de manera personal, con el fin de mostrar su arte; sin embargo, ahora no sólo transforma muros y estructuras de puentes, también influye en la mentalidad de los nuevos atletas.

“No entendía hasta dónde, pero últimamente tengo muchos mensajes de jóvenes que me llenan de orgullo que digan ‘un día me vas a pintar, soy fulano de tal, practico boxeo, y un día me vas a pintar, acuérdate de mí’, y yo, ¡ay no manches, qué perro, qué fregón!”, revela en entrevista para EL UNIVERSAL Deportes.

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Mode siempre se cuestionó si había conseguido algo en su vida, por lo que esos mensajes lo llenan de satisfacción y le confirman que el camino elegido es el correcto en su carrera.

“Que un mural, que yo nunca imaginé que llegara a tener ese impacto, fuera una motivación y pues imagínate para mí, viniendo de, según yo, no haber logrado nada en mi vida, y ahora ya ser parte de esta historia deportiva de la región... Es algo muy importante, que a mí, eso es lo que más me llena de satisfacción”, agregó.

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Canelo comenzará en San Diego su preparación para su siguiente combate y precisamente el gimnasio de Eddy Reynoso fue pintado por él.

“Eddy hizo ese gimnasio para la concentración de esas peleas. Me contactó y me dijo que había visto un mural mío de los Padres y pues me hizo parte de eso. Imagínate”, concluyó.

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