Para Gerardo Mode Orozco, el muralismo mexicano siempre ha funcionado para mostrar una narrativa diferente a lo que pasa en el país. Así lo visualiza históricamente y en la actualidad no es la excepción.

Luego de que Isaac del Toro asegurara el tercer lugar en el Tour de Francia, Mode destinó uno de los murales que ya tenía en su radar al ciclista oriundo de Ensenada. Motivar, reconocer y presumir el talento nacional, los objetivos de Orozco.

“En la penúltima etapa, cuando entra emotivamente haciendo la seña del torito, dije ‘vamos a hacerlo ahorita en la noche, para que mañana amanezca, y cuando esté todo el mundo, la gente vea y pase por aquí’. Está ubicado en la garita de San Isidro, en la línea. Es la frontera más visitada del mundo, pasan miles de personas por ahí, está súper a la vista y mejor espectacular no pude haber escogido”, reveló.

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Asimismo, recordó en charla con EL UNVERSAL Deportes que mientras terminaba los últimos detalles, muchas personas se acercaron a él para preguntar sobre “el desconocido ciclista”.

“No te miento, a más de 100 personas les tuve que decir quién era Isaac del Toro. Ya les decía que quedó en el podio de la Tour de France... Les tuve que decir que era como si México hubiera llegado a la final del Mundial y ya la gente entendía un poquito”, mencionó.

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Lo que lo hace aún más especial no es únicamente que está frente al mural de Gilberto Mora, la figura de los Xolos, sino que el mural dedicado al Torito fue hecho con su tiempo y gastos; optó por no decir cifras.

“Este último mural de Del Toro yo lo pagué con mi recurso, hice maravillas con el material que tenía y sin esperar nada a cambio. Creo que también es una inversión, porque yo sé que de ahí me sale trabajo”, concluyó.

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