La presidenta de Morena, Ariadna Montiel, publicó una respuesta al video de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, quien pidió entregar a Rubén Rocha Moya y no proteger a funcionarios y gobernantes que son señalados por los Estados Unidos.

En su mensaje publicado en X, la dirigente cuestionó la petición de Campos luego de que ella fuera señalada por intervención extranjera en el caso de los dos agentes de la CIA que murieron durante el hallazgo de un narcolaboratorio en el estado.

"¿Cómo te atreves a querer dar lecciones de “seguridad y soberanía” después de que promueves la intervención extranjera, tienes a Chihuahua dentro de los estados con mayor violencia y abandonas el gobierno por dos semanas, como ha ocurrido en reiteradas ocasiones durante todo tu gobierno?".

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La representante de Morena recriminó los diversos viajes que la gobernadora chihuahuense ha realizado, asegurando que se contabilizan más que sus "visitas a los municipios más pobres del estado".

Asimismo, la tachó de querer entregar la patria y someterla a un país extranjero, recordando el caso de Felipe Calderón, que durante su sexenio, García Luna fue "quien, durante los gobiernos panistas, pactó con el crimen organizado, con una estrategia que, a todas luces, solo nos trajo más violencia".

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La presidenta guinda finalizó su mensaje calificando a Campos como una traidora a la patria por violar la soberanía, además de asegurar que "vamos a defender la soberanía de nuestra patria frente a lo más rancio del conservadurismo hipócrita que representas".

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Maru Campos pide entregar a Rocha Moya

Este domingo, Maru Campos publicó en sus redes sociales un video de cinco minutos en el que exigió al Gobierno Federal no respaldar a quienes son señalados por actos delictivos por Estados Unidos.

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Aseguró que Morena decidió protegerlos, acobijarlos, abrazarlos y cuidarlos.

“Recientemente, el titular del Ejecutivo de los Estados Unidos sugirió que no le importaría que desapareciera el Tratado de Libre Comercio y deslizó la posibilidad de recurrir a acciones militares por tierra contra los cárteles asentados en México. Quiero ser muy clara: estoy totalmente en contra de cualquier intervención militar unilateral en México. Mi compromiso con la soberanía de mi país es total y no admite matices. Soy mexicana, gobernadora de un gran estado fronterizo, y la integridad de nuestro territorio no se negocia. Pero debo decir algo más, porque una defensa real de nuestra soberanía no puede ser ciega ni mucho menos irracional”, afirmó Campos Galván en su mensaje.

En el mensaje, Campos Galván pidió al Gobierno Federal y a la presidenta Claudia Sheinbaum reflexionar, que no sacrifiquen a un país entero por poner a su partido por encima de la ley y que se entregaran a Rubén Rocha Moya.

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La verdadera soberanía de un país no se defiende con discursos; se defiende haciendo cumplir la ley y fortaleciendo el Estado de derecho.



Hoy vivimos una crisis de confianza internacional que pone en riesgo el tratado comercial que sostiene a millones de familias mexicanas y… pic.twitter.com/8MZZYap3hs — Maru Campos (@MaruCampos_G) June 21, 2026

Con información de Paola Gamboa.

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