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La Línea 4 del Metrobús, en su ruta Sur, presenta afectaciones al servicio, lo que derivó la suspensión en el tramo de Buenavista a Pino Suárez por la presencia de manifestantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
Actualmente solo se ofrece el servicio entre las estaciones Cecilio Robelo y San Lázaro, por lo que el Metrobús recomendó a los usuarios tomar previsiones en sus traslados.
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¿Qué estaciones se encuentran sin servicio en L4 Ruta Sur?
- Buenavista
- Delegación Cuauhtémoc
- México Tenochtitlán
- Plaza de la República
- Glorieta de Colón
- Defensoría Pública
- Vocacional 5
- Juárez
- Mercado San Juan
- Eje Central
- El Salvador
- Isabella Católica
- 20 de Noviembre
- Pino Suárez Sur
El Metrobús también informó que el servicio que conecta con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tanto hacia la Terminal 1 como a la Terminal 2, continúa operando; sin embargo, solo lo hace por la Ruta Norte.
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cr
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