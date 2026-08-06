Metrópoli | 06-08-26 | 21:13 |

La , en su ruta Sur, presenta afectaciones al servicio, lo que derivó la suspensión en el tramo de Buenavista a Pino Suárez por la presencia de manifestantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Actualmente solo se ofrece el servicio entre las estaciones Cecilio Robelo y San Lázaro, por lo que el Metrobús recomendó a los usuarios tomar previsiones en sus traslados.

Leer también

¿Qué estaciones se encuentran sin servicio en L4 Ruta Sur?

  • Buenavista
  • Delegación Cuauhtémoc
  • México Tenochtitlán
  • Plaza de la República
  • Glorieta de Colón
  • Defensoría Pública
  • Vocacional 5
  • Juárez
  • Mercado San Juan
  • Eje Central
  • El Salvador
  • Isabella Católica
  • 20 de Noviembre
  • Pino Suárez Sur

El Metrobús también informó que el servicio que conecta con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tanto hacia la Terminal 1 como a la Terminal 2, continúa operando; sin embargo, solo lo hace por la Ruta Norte.

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cr

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