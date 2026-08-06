La Línea 4 del Metrobús, en su ruta Sur, presenta afectaciones al servicio, lo que derivó la suspensión en el tramo de Buenavista a Pino Suárez por la presencia de manifestantes en el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Actualmente solo se ofrece el servicio entre las estaciones Cecilio Robelo y San Lázaro, por lo que el Metrobús recomendó a los usuarios tomar previsiones en sus traslados.

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¿Qué estaciones se encuentran sin servicio en L4 Ruta Sur?

Buenavista

Delegación Cuauhtémoc

México Tenochtitlán

Plaza de la República

Glorieta de Colón

Defensoría Pública

Vocacional 5

Juárez

Mercado San Juan

Eje Central

El Salvador

Isabella Católica

20 de Noviembre

Pino Suárez Sur

El Metrobús también informó que el servicio que conecta con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), tanto hacia la Terminal 1 como a la Terminal 2, continúa operando; sin embargo, solo lo hace por la Ruta Norte.

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