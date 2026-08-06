El director del Sistema de Transportes Eléctricos (STE), Martín López Delgado, realizó un recorrido de supervisión de obras en las Líneas 11 y 15 del Trolebús, en el marco de los trabajos que se realizan hacia Ixtapaluca y Chalco.

El titular del STE realizó un recorrido en lo que será la futura Estación Caseta Vieja de la Línea 15, que contempla la ruta que irá hacia en centro de Ixtapaluca, en el Estado de México, y que conectará con la Línea 12, que concluye en el municipio de Chalco.

“Hoy realicé recorrido de supervisión en lo que será la futura Estación Caseta Vieja de la nueva L15 de la Red de Trolebuses qué conectará a su vez con la actual L11 Chalco - Santa Marta”, publicó.

La Línea 15 del Trolebús, que recorrerá de San Buenaventura hasta Santa Martha –pasando por Ixtapaluca– tendrá conexión con las Líneas 10 y 11 del Trolebús, que conectan con Chalco, Santa Martha y Constitución de 1917.

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Previamente, EL UNIVERSAL publicó que la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (ARTF), de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT), adjudicó a seis empresas encabezadas por ICA, el contrato para la construcción del nuevo corredor de Trolebús de Ixtapaluca.

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La línea 15, que es ampliación de la Línea Santa Martha - Chalco, inició obras el 15 de diciembre de 2025, y se prevé que concluyan el viernes 12 de diciembre de este 2026.

Martín López Delgado también informó que este jueves realizó un recorrido de supervisión con autoridades de SITRAMYTEM respecto a los avances de las Estaciones Xico, La Virgen y Teotongo de la Línea 11 de la Red de Trolebuses.

Hoy realicé recorrido de supervisión en lo que será la futura Estación Caseta Vieja de la nueva L15 de la Red de Trolebuses qué conectará a su vez con la actual L11 Chalco - Santa Marta. pic.twitter.com/oyChe1hD0C — Martín López Delgado (@DirectorSTE) August 6, 2026

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