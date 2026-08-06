Metrópoli | 06-08-26 | 18:34 |

Un camión de transporte público de la se impactó contra un árbol del camellón central la tarde de este jueves sobre Avenida de los Maestros, en el cruce con Salvador Díaz Mirón, en la colonia Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

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De acuerdo con el reporte de la Subsecretaría de Control de Tránsito, la emergencia fue atendida tras un aviso por radio. Al llegar al sitio, elementos de tránsito confirmaron que la unidad había salido de su trayectoria y terminó ubicado en el camellón.

Policías de tránsito resguardaron la zona para evitar nuevos incidentes, mientras personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas () acudió al lugar para brindar apoyo y valorar la situación.

vr/cr

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