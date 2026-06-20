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La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a una misa celebrada en Cerocahui, en honor de los sacerdotes Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar, también del guía de turistas Pedro Palma, asesinados el 20 de junio de 2022.
A dicho evento acudieron autoridades estatales, representantes de la iglesia católica y habitantes de este pueblo, localizado en el municipio de Urique, quienes recordaron el legado de acompañamiento, compromiso comunitario y servicio de los padres.
La mandataria estatal afirmó que a partir del comienzo de su administración se ha mantenido un "estrecho" seguimiento a la región con el fin de atender las necesidades "más apremiantes" de la población.
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"Estamos aquí con solidaridad. Tenemos un presupuesto que se ha venido implementando en la Sierra Tarahumara para el combate a la pobreza, desnutrición y salud", declaró Campos.
Las y los asistentes hicieron ua procesión, acompañada de danzas tradicionales rarámuris como expresiones de oración y paz para los pueblos de esta última región.
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Además, Maru Campos dialogó con sacerdotes acerca de los desafíos que enfrentan las comunidades serranas y las acciones hechas por su gobierno con la finalidad de fortalecer la construcción de la paz y el tejido social.
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dft/bmc
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