Ante casos de esclavitud cometida por grupos criminales en la Sierra Tarahumara, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que hay más presencia de la Guardia Nacional (GN) y en caso de que haya denuncias, se actúa de forma inmediata. Sin embargo, instó al gobierno de Maru Campos Galván a atender a comunidades de esta región.

“Hay presencia y también hay una responsabilidad de ambos, pero del gobierno estatal, también, no solo concentrarse en Chihuahua, en Juárez, sino también en la Sierra. Ahora vamos a hacer la carretera, que ya inició la segunda etapa de Guaymas a Chihuahua, que justo pasa por la Sierra. Y eso va a ayudar también, los caminos le sirven a las comunidades”, señaló.

Durante la conferencia matutina de este jueves 18 de junio, la Jefa del Ejecutivo indicó que sigue la coordinación entre el gobierno de Chihuahua y federal, a pesar de la entrada de agentes estadounidenses al estado en abril pasado.

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Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el 18 de junio de 2026 en Palacio Nacional. Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Lo que dijimos en el caso del laboratorio, es que no hubo desmantelamiento, que nada más llegaron, lo vieron y se regresaron. Que después, bajo ese conocimiento, llegó la Fiscalía General de la República a desmantelar el laboratorio y otras irregularidades que hubo en ese operativo, que la Fiscalía lo está informando”, precisó.

Por otro lado, destacó la implementación de Programas del Bienestar y de Salud Casa por Casa, la construcción de caminos artesanales y la instalación de electricidad en comunidades alejadas.

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“Se está apoyando, antes ni programas de Bienestar había. Hoy, por ejemplo, son comunidades que tienen el apoyo las familias para niñas y niños. Hay comedores y escuelas donde se pueden quedar los niños y niñas de lunes a viernes y después van a su comunidad. Ahí se quedan, ahí se alimentan, ahí toman clases, por la dificultad de tener una escuela en cada una de las comunidades”, explicó.

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Aseguró que el Estado está presente en muchos ámbitos de la vida nacional y en la protección de comunidades. En Palacio Nacional, la mandataria informó que durante su administración han rescatado a jóvenes vinculados al crimen organizado y busca que se reintegren a programas sociales.

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“Son alrededor de 11 mil jóvenes que hemos reincorporado… sin contabilizar Jóvenes Construyendo el Futuro. Y son jóvenes que a través de Reconecta con la paz, Jóvenes unen al barrio, el programa de Atención a las Causas que se les da oportunidades en otras áreas y que se acercan, sea de manera voluntaria o porque si en algún lugar se detiene a un grupo delictivo y hay jóvenes que quieren salir de ese círculo de violencia, tienen estos espacios y lo vamos a ampliar”, aseguró.

Localizan a mil 200 personas a través de la Alerta Nacional de Búsqueda

Fichas de personas desaparecidas en México. Foto: Arturo de Dios Palma

Indicó que desde agosto de 2025, el gobierno federal ha localizado, a través de la Alerta Nacional de Búsqueda, a mil 200 personas. Sheinbaum Pardo detalló que el gabinete de seguridad le presenta cada mes un informe de personas desaparecidas en México. Recordó que en la protesta de madres buscadoras previa a la inauguración de la Copa Mundial, había personal para atenderlas.

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“En esa movilización había cerca de 30 o 50 compañeras y compañeros de la Comisión de Búsqueda para poder atender de manera personal a cada una de las madres. Entonces, esta idea de que no atendemos, no es correcta. Porque si algo se dedica a la Secretaría de Gobernación y la subsecretaría de Derechos Humanos, es justamente atender a los colectivos y a buscar a las personas”, agregó al decir que la Segob informará sobre la investigación del presunto financiamiento de activistas de Jalisco para asistir a la protesta del 10 de junio en Tlalpan.

Subrayó que el gobierno federal ha localizado por teléfono a 9 mil personas que registraron trámites a pesar de tener reporte por desaparición: “Y la Secretaría de Gobernación va a seguir dando información de los avances en este tema, que es muy doloroso para las familias y que estamos atendiendo. No somos omisos, atendemos a todas y a todos”, finalizó.

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