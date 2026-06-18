Ocoyoacac, Estado de México.- Tras un operativo de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Fiscalía mexiquense y Secretaría de Seguridad estatal, cuatro personas fueron localizadas sin vida en una presunta fosa clandestina ubicada en la zona conocida como el Valle del Silencio, en La Marquesa, perteneciente al municipio de Ocoyoacac.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata de tres hombres y una mujer quienes presentaban signos de violencia.

El operativo de búsqueda inició tras la desaparición de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jafett Hidalgo Ortiz, quienes fueron vistos por última vez el miércoles 20 de mayo de 2026 después de acudir a a la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México por temas de negocios.

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Según datos de las corporaciones de seguridad en dicha fosa, fue localizado un hombre de aproximadamente 59 años y una mujer de cerca de 38 años de edad, mientras que metros adelante en una segunda excavación se hallaron a dos hombres de aproximadamente 40 años.

Además una extremidad humana fue encontrada unos 200 metros de estos puntos, justo detrás de una zona de cabañas.

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En dicho operativo participaron más de 100 elementos de las diferentes corporaciones.

En tanto la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, abrió una carpeta de investigación por estos hechos por lo que se espera que más adelante se puedan identificar a las víctimas.

LL