Diputados locales de Morena se dijeron dispuestos a reforzar el marco jurídico de la Ciudad de México para combatir con mayor severidad el delito de despojo.

Durante La Chilanguera de este domingo, el vocero de los legisladores guindas, Paulo García, expuso que este flagelo se tiene que atender de manera multifactorial, por lo que a los legisladores les toca la revisión del marco jurídico que aprobaron recientemente para aumentar las penas por despojo.

Comentó que también tienen como obligación el contacto con la ciudadanía, por lo que anunció la instalación de mesas itinerantes de acompañamiento para atender casos de despojo en las alcaldías donde se concentra el mayor número de denuncias: Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Coyoacán.

Rosario Morales, presidenta de la Comisión Registral, Notarial y Tenencia de la Tierra, destacó que la jefa de Gobierno “ha demostrado un firme compromiso” al implementar estrategias que establecen una ruta clara contra el despojo y la corrupción inmobiliaria.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.