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La circulación de los trenes en la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro fue suspendida de manera momentánea la mañana de este lunes debido a maniobras para rescatar a una persona que se encontraba en la zona de vías, entre las estaciones Romero Rubio y Oceanía.
A través de sus redes sociales, el STC Metro informó que el servicio permanecía detenido mientras personal realizaba las labores de rescate. "El servicio se encuentra momentáneamente detenido en la Línea B. Realizamos maniobras para rescatar a una persona en zona de vías de la interestación Romero Rubio-Oceanía", indicó.
Minutos después, el organismo dio a conocer que la circulación de los trenes fue restablecida y que todas las estaciones de la Línea B retomaron operaciones con normalidad.
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Sin embargo, el Metro advirtió que, tras la interrupción, se registró alta afluencia de usuarios en la línea, por lo que fueron enviadas unidades vacías a las estaciones con mayor demanda para agilizar el servicio.
Asimismo, pidió a los pasajeros permitir el libre cierre de puertas y dejar descender a las personas antes de ingresar a los vagones, con el fin de facilitar la regularización de la operación.
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