El Gobierno de México dio a conocer el calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria inscritos en escuelas públicas.

La SEP convocó a madres, padres y familias a registrar a sus hijas e hijos de 1.º a 6.º de primaria de escuelas públicas en el programa Beca Rita Cetina. Foto: Especial

El apoyo económico de 2,500 pesos comenzó a entregarse este 3 de agosto y se depositará de manera escalonada en las tarjetas del Banco del Bienestar, de acuerdo con la inicial del primer apellido de las familias beneficiarias.

La información fue presentada este lunes durante la Mañanera del Pueblo, donde las autoridades detallaron las fechas de depósito y recordaron cómo verificar si el recurso ya fue abonado a la cuenta.

Lee también: Beca Rita Cetina 2026: ¿cuáles son los requisitos para el registro? Sigue el paso a paso

¿De cuánto es el apoyo de la Beca Rita Cetina para primaria?

Las familias que cuentan con un estudiante inscrito en una escuela primaria pública recibirán un apoyo anual de 2,500 pesos.

En los casos donde exista más de un alumno registrado dentro del programa, el monto aumenta de acuerdo con el número de beneficiarios inscritos.

[Publicidad]

Beca Rita Cetina. Foto: Imagen generada con IA

Una familia con un estudiante de primaria recibirá 2,500 pesos al año; si tiene dos alumnos registrados, el apoyo será de 5,000 pesos; mientras que aquellas con tres estudiantes obtendrán 7,500 pesos anuales.

Lee también: Beca Rita Cetina para primaria: ¿cuándo termina la entrega de tarjetas?; esto se sabe

Calendario oficial de pagos de la Beca Rita Cetina 2026

La Secretaría de Bienestar informó que los depósitos comenzaron este 3 de agosto y concluirán el 14 de agosto, respetando un calendario organizado por la primera letra del primer apellido del beneficiario.

[Publicidad]

Las personas cuyos apellidos inicien con A y B reciben el depósito el 3 de agosto.

Quienes tengan la letra C lo obtendrán el 4 de agosto.

Los apellidos que comienzan con D, E y F recibirán el recurso el 5 de agosto.

[Publicidad]

La letra G corresponde al 6 de agosto.

Las letras H, I, J, K y L cobrarán el 7 de agosto.

Los beneficiarios con apellido que inicia con M recibirán el depósito el 10 de agosto.

[Publicidad]

Las letras N, Ñ, O, P y Q tendrán su pago el 11 de agosto.

La letra R cobrará el 12 de agosto.

La letra S recibirá el apoyo el 13 de agosto.

[Publicidad]

Finalmente, las letras T, U, V, W, X, Y y Z tendrán su depósito el 14 de agosto.

Publican el calendario de pagos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de primaria.



Los depósitos se realizarán de manera gradual, de acuerdo con la letra inicial del primer apellido de la persona titular.

Más información en el primer comentario#BecaRitaCetina #BecasBienestar pic.twitter.com/1pRW8x4MLU — Avisos Bienestar (@avisosbienestar) August 3, 2026

También te interesará:

Día del Abuelo en México; fecha exacta y la lista de restaurantes con beneficios del INAPAM

[Publicidad]

Pasos para atraer colibríes a tu jardín; prepara néctar seguro con solo 2 ingredientes

Mercado de Trueque en Iztacalco; ¿qué es, cómo funciona y dónde estará?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

akv