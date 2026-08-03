La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció que el próximo 13 de agosto sostendrá una reunión en Palacio Nacional con dirigentes de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para revisar el cumplimiento de acuerdos alcanzados con el magisterio oaxaqueño, al tiempo que confirmó que este año iniciará la consulta escuela por escuela para definir los cambios al sistema de promoción docente del Usicamm.

Durante su conferencia matutina, la Mandataria explicó que el encuentro estará enfocado exclusivamente en las demandas de la Sección 22 relacionadas con Oaxaca y no representa una mesa de negociación con toda la CNTE.

“Vamos a hablar sobre los acuerdos que se tomaron con la Secretaría de Gobernación y el secretario de Educación con la Sección 22. Ese es el tema que vamos a tocar”, afirmó.

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Sheinbaum detalló que entre los asuntos a revisar se encuentran el cumplimiento de compromisos sobre la asignación de nuevas plazas para docentes en Oaxaca, así como otros temas vinculados con la educación en la entidad.

“Son demandas específicas sobre Oaxaca, sobre acuerdos que se tomaron para nuevas plazas en Oaxaca y algunos otros temas relevantes. Entonces, sobre esos temas, el cumplimiento de esos temas y algún tema más relacionado con Oaxaca y la educación de las niñas y los niños en Oaxaca, eso es lo que vamos a platicar”, señaló.

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La Presidenta precisó que durante su reciente gira por Oaxaca aceptó reunirse nuevamente con la dirigencia de la Sección 22 y dejó claro que esos serán los únicos asuntos que se abordarán en el encuentro previsto para el 13 de agosto.

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Al ser cuestionada sobre la posibilidad de extender este tipo de reuniones a otras secciones de la CNTE, recordó que previamente sostuvo un encuentro con la Sección 7 de Chiapas y que los secretarios de Estado han mantenido el diálogo permanente con el magisterio.

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“Se acercaron y dijeron: ‘¿Podemos hablar sobre la 22?’ Vamos a hablar sobre las demandas de la 22”, expresó.

En materia de reforma al sistema de carrera docente, Sheinbaum confirmó que el gobierno federal pondrá en marcha las consultas para sustituir la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (Usicamm).

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Explicó que primero se realizará una encuesta para conocer las principales inquietudes del magisterio y posteriormente se desarrollará una consulta escuela por escuela en todo el país.

“Van a iniciar las consultas escuela por escuela. Ya lo vamos a informar también cómo van a ser esas consultas. Va a haber una primera consulta, encuesta sobre lo más relevante y después ya se haría este mismo año la consulta escuela por escuela relacionado con el cambio de Usicamm”, indicó.

La Mandataria sostuvo que los detalles del mecanismo de consulta serán dados a conocer próximamente por el gobierno federal, como parte del proceso para construir un nuevo esquema de ingreso, promoción y reconocimiento de los docentes.

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