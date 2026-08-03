Al afirmar que “los algoritmos no son neutrales”, Mario Delgado, secretario de Educación Pública (SEP), afirmó que el uso constante de celulares y actos como el scrolling infinito, la notificaciones, la reproducción automática, van haciendo que las personas estén pegados a la pantalla y su uso constante puede generar un comportamiento compulsivo, principalmente en las y los niños y adolescentes.

En medio del debate nacional sobre el uso de celulares y otros dispositivos durante la jornada escolar, el titular de la SEP indicó que si bien las plataformas permite comunicarse, aprender, comparar información y mantenernos conectados, también incorporan mecanismos para atraer nuestra comparación, mantenernos conectados y permanecer en ellas.

“Las plataformas, si bien nos permite comunicarnos, aprender, comparar información, mantenernos conectados, también incorporan mecanismos para atraer nuestra atención, prolongar el tiempo que permanecemos en ellas.

“El scrolling infinito, las notificaciones, la reproducción automática, los algorítmicos de recomendación van haciendo que estamos pegados a la pantalla y el uso se puede volver compulsivo. Ante esto, quienes quedan más expuestos los niños, las niñas y los adolescentes”, dijo.

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Algoritmos no son neutrales

En conferencia presidencial en Palacio Nacional, Mario Delgado señaló que los algoritmos no son neutrales, pues incorporan decisiones, prioridades e intereses humanos expresados en lenguaje matemático.

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“No son neutrales estos algoritmos, tienen cierta orientación”.

Señaló que los dispositivos digitales "no son herramientas pasivas", sino que toman decisiones interactúan, estimulan y moldean nuestras conductas.

El titular de la SEP aseguró que el impacto no termina en el mundo digital, pues al decidir qué contenidos se muestran y cuáles se amplifican, las plataformas influyen en cómo entendemos la realidad, nos relacionamos y participamos en la vida democrática.

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Uso constante de celulares, grave problema de salud pública: SEP

Mario Delgado afirmó que el uso constante de celulares es un grave problema de salud pública, por lo que se necesitan acciones colectivas que antepongan el bienestar de las infancias y juventudes antes que los intereses comerciales.

El secretario señaló que se está frente a una relación muy desigual, porque las familias tienen que enfrentar a las grandes empresas quienes tienen todos los datos, los especialistas y el diseño de los algoritmos.

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“Estamos frente a una relación muy desigual, porque las familias, pues tienen que enfrentar a las grandes empresas que tienen todos los datos, tienen todos los especialistas y tienen el diseño de los algoritmos.

“Por lo tanto estamos frente a un problema de salud pública, no es una cuestión a más de autorregulación de las personas o de las familias. Se requieren acciones colectivas que antepongan el bienestar de las infancias y las juventudes antes que los intereses comerciales”, dijo.

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