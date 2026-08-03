Victoria Ruffo comparte que ya está enterada del trascendido que, en recientes días, señala que, aparentemente, su hijo, José Eduardo Derbez, estaría separado de su pareja, la influencer Paola Dalay y confirma que, durante los años de noviazgo que la joven ha sostenido con su primogénito, no ha creado un vínculo afectivo con su nuera.

"La Queen", como la apodan sus fanáticos, fue captada por "Venga la alegría" en su arribo al Teatro México, en donde, junto a otras primeras actrices, participa en la obra "Las leonas".

¿El tema por el que fue abordada?, fue, sin duda, la aparente ruptura entre José Eduardo y la madre de su nieta Tessa, Paola Dalay, como ha circulado en los últimos días en redes sociales y portales de noticias, sin que ninguno de los dos confirme o desmienta este trascendido.

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Directa, como se conduce, la actriz de telenovelas expresó que se encuentra al tanto de la información, la cual desconoce si es verídica o no, debido a que José Eduardo no le ha hablado de que existan problemas en su relación.

"Yo también he oído esas noticias, pero, les voy a decir una cosa, mientras mi hijo no me diga nada a mí, yo no estoy enterada de nada".

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Descartó la posibilidad de ser ella quien cuestione a su hijo, acerca de las especulaciones, afirmando que respeta la autonomía de su primogénito y el hijo que tuvo con Eugenio Derbez, en quien confía y espera que, en su adultez, esté aplicando las lecciones de vida que le dio durante toda su crianza.

"A mí no me gusta meterme en lo que no me importa, le he dado buenos consejos a mi hijo, que sea buen hijo, buen padre, marido, hermano, trae raíces de una formación, espero que así sea, ni le pregunto, ya es un señor mi hijo", puntualizó.

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La declaración que se destacó, de entre las otras, fue cuando Ruffo reveló que no sostiene una relación cercana a la madre de su nieta y, bromista, precisó que, en realidad, con ninguna de sus nueras ha tenido tratos de proximidad.

"Miren, yo nunca me he llevado bien con mis nueras, me llevo bien en lo que se pueda, en lo que se lleva uno, cercanía en lo que debe ser, punto".

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