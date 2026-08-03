Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó este lunes 03 de agosto que fueron decomisadas cuatro toneladas de cocaína y se detuvo a 13 personas en las costas de Chiapas y Oaxaca.

A través de su perfil de X, García Harfuch indicó que la incautación fue llevada a cabo por la Secretaría de Marina (Semar) como resultado de las acciones de vigilancia marítima.

En la publicación explica que el narcótico fue hallado en tres embarcaciones, las cuales fueron aseguradas, y señaló que con esta acción se evitó que millones de dosis llegaran a las calles, además de afectar de manera significativa las capacidades operativas y financieras de las organizaciones criminales.

El secretario de Seguridad indicó que en la presente administración, la Secretaría de Marina ha asegurado más de 80 toneladas de cocaína en mares mexicanos.

Agresión armada en Nayarit deja un naval herido y un agresor sin vida

De igual manera, el titular de la SSPC informó que en Nayarit, durante una operación terrestre, personal de Semar repelió una agresión armada que dejó como resultado un elemento naval herido y un agresor sin vida.

En la operación se aseguró un arma de fuego, cargadores y cartuchos, indicó.

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