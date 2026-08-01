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En conjunto con la Fiscalía General de la República (FGR), la Marina Armada localizó en Sinaloa tres laboratorios clandestinos utilizados por los grupos criminales para elaborar y resguardar drogas sintéticas, en los que se aseguraron aproximadamente tres mil litros de precursores químicos líquidos que fueron destruidos.
La Secretaría de Marina (Semar) informó que personal naval ubicó las instalaciones cuando realizaba recorridos de vigilancia en el poblado El Terrero, como parte de las operaciones permanentes de búsqueda, localización, neutralización y destrucción de laboratorios clandestinos, así como de erradicación de plantíos ilícitos en el área de operaciones asignada.
Según la dependencia, durante el operativo se localizaron tres laboratorios clandestinos, en los que había alrededor 3 mil litros de precursores químicos líquidos, entre ellos acetona, propilenglicol, alcohol, ácido clorhídrico, alcohol desnaturalizado, tolueno y glicerina.
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Además de diversos accesorios utilizados para la elaboración de drogas sintéticas, como cubitanques, bidones, tinas, máscaras para gas, una carretilla y otros implementos.
Los laboratorios asegurados fueron destruidos en el lugar por los elementos de la Marina, conforme a los protocolos establecidos y con la presencia de personal de la FGR, que abrió la carpeta de investigación correspondiente, señaló la Semar en un comunicado.
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Agregó que la destrucción de los laboratorios evitó que los insumos fueran utilizados para la producción de sustancias ilícitas.
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nro/mcc
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