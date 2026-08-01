Autoridades federales, en coordinación con la Agencia de Aduanas de México (ANAM), aseguraron en la Aduana del Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México, 240 dulces en forma de gomitas que estaban mezcladas con un compuesto del cannabis (THC).

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, detalló que derivado de labores de inteligencia, los agentes de seguridad y control aduanero detectaron un cargamento proveniente del extranjero con dichos paquetes de dulces.

Al proceder a la revisión por posibles inconsistencias, el personal especializado localizó las 240 gomitas y tras realizarle pruebas se detectó que tenían una sustancia derivada del cannabis por lo que fueron aseguradas. Hasta el momento se reportan personas detenidas.

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Las 240 gomitas tenían Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC), el principal compuesto del cannabis (01/08/2026). Foto: Tomada de X (@AduanasMx)

De acuerdo con la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, la planta de cannabis contiene más de 500 componentes, pero el principal es el llamado Delta-9-Tetrahidrocannabinol (THC), el cual se asocia al efecto psicoactivo que se produce al ser consumida.

En este sentido, la SSPC sostuvo que la droga asegurada fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para proceder a las investigaciones mientras que las autoridades federales refrendaron su compromiso para combatir el tráfico de drogas en el país.

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Detectan en el Aeropuerto Internacional de Toluca 240 gomitas con THC, el principal compuesto del cannabis (01/08/2026). Foto: Tomada de X (@AduanasMx)

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En las acciones participó personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y elementos de las Aduanas de México.

Este decomiso ocurre a unos días de que en el mismo Aeropuerto Internacional de Toluca fueran asegurados 3 kilos de metanfetamina que estaba oculta en una pieza metálica de origen nacional, con el peso y dimensiones irregulares.

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