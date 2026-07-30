Autoridades federales aseguraron 3 kilos de metanfetamina en el Aeropuerto Internacional de Toluca que estaban ocultos al interior de una pieza metálica.

Por medio de redes sociales, el Gabinete de Seguridad informó que en las acciones participó personal especializado de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), sin que hasta el momento reporten detenidos.

Agregó que el decomiso representa el combate al tráfico de drogas con ayuda de inteligencia aduanera y controles especializados que impiden que las sustancias lleguen a la población.

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Autoridades aseguran aproximadamente 3 kilos de metanfetamina en el Aeropuerto Internacional de Toluca (30/07/2026). Foto: Especial

Por medio de un comunicado, la Secretaría de Seguridad detalló que el cargamento fue identificado mediante trabajos de revisión luego de que agentes de seguridad y control aduanero detectaron la pieza metálica, de origen nacional, con pesos y dimensiones irregulares.

Ante las posibles inconsistencias documentales, el personal realizó una revisión especializada para evitar algún ilícito donde finalmente se aseguraron los tres kilos de clorhidrato de metanfetamina ocultos.

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Autoridades aseguran aproximadamente 3 kilos de metanfetamina en el Aeropuerto Internacional de Toluca (30/07/2026). Foto: Especial

Sobre el destino de la droga, el Gabinete señaló que fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público para continuar con las investigaciones.

Con el objetivo de contribuir a la seguridad nacional y combatir delitos, la ANAM y la SSPC refrendaron su compromiso de seguir fortalecimiento los procesos de inspección y control, así como la inteligencia aduanera y la protección de la legalidad en las operaciones de comercio exterior.

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