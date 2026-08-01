Hace algunas semanas, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) dio a conocer que daría una prórroga para que todos los mexicanos que no registraron su número de celular antes del 30 de junio se pusieran al corriente con el proceso.

De acuerdo con la institución, esta medida es obligatoria ya que tiene el objetivo de eliminar el anonimato en el padrón móvil del país y así disminuir los índices de fraude y extorsión.

En Tech Bit entérate de cómo ha quedado establecido el aplazamiento y qué celulares deben registrarse con el CURP del titular en este agosto.

Si no vinculas a tiempo tu número telefónico con tu CURP, quedarás incomunicado. Foto: Magnific

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¿Qué números telefónicos deben registrarse en agosto?

Tal como lo han informado la CRT y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el plazo actual para que los ciudadanos registren su número de celular en el padrón móvil inicia este mes de agosto y concluirá de manera definitiva el próximo diciembre de 2026.

¡Pero presta atención! Porque ahora el nuevo calendario de registro estipula que todo número telefónico cuenta con una fecha límite para cumplir con el trámite, dependiendo de su último dígito.

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Y en este mes de agosto deben darse de alta los siguientes:

Teléfonos que terminan en 0; su fecha límite es el 15 de agosto.

Teléfonos cuyo último dígito es 1; su fecha límite el 31 de agosto.

Si te toca hacer la vinculación en este primer mes debes darte prisa, de lo contrario tu compañía de telefonía suspenderá tu servicio y no podrás realizar ni recibir llamadas (solo de emergencia) y mensajes hasta que cumplas con el proceso.

De igual forma es posible que pierdas el acceso a apps que soliciten un número telefónico para actualizarse o ejecutarse, como WhatsApp, bancas digitales, etc.

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Registrar tu número de celular con tu CURP es gratis. Foto: Magnific

¿Cómo registrar tu número de celular con tu CURP?

Registrar tu número de celular con tu CURP es un trámite completamente gratuito, por lo que nadie deberá solicitarte dinero o cualquier otro bien como forma de pago.

El registro puede hacerse vía online o de forma presencial, y para el primer método debes hacer lo siguiente:

Ingresa a portal.crt.gob.mx/gestion-de-lineas-telefonicas-moviles o al sitio oficial de tu operadora móvil.

Da clic en “Registrar mi línea” y lee y acepta los términos y condiciones del procedimiento.

Posteriormente, ingresa tu número de celular e introduce el código que te envíen.

e introduce el código que te envíen. Toma una fotografía de tu identificación oficial y para finalizar realiza la prueba de vida que se te indica.

Por último, espera que el proceso termine y recibas un mensaje SMS con tu código de registro.

Recuerda que si eres persona física puedes vincular hasta 10 líneas telefónicas, en cambio, si eres persona moral tienes oportunidad de registrar más, siempre y cuando presentes tu RFC y documentación adicional que lo compruebe.

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¡Ya lo sabes! Si te toca dar de alta tu número telefónico en este mes de agosto, hazlo lo más pronto posible para seguir en contacto con tus seres queridos y puedas realizar otros trámites a futuro.

📱Se amplía el plazo para el registro de líneas telefónicas.



📅 Consulta la fecha límite según el último dígito de tu número celular.



Completa el registro, encuentra tu compañía aquí: https://t.co/wyfDEhFYsk#YoSíRegistro pic.twitter.com/oPdEXAGD6N — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) July 20, 2026

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