Starlink, el servicio de internet satelital desarrollado por la empresa SpaceX, podría lanzar antenas más compactas y mejor equipadas para facilitar la conectividad de los usuarios en cualquier punto geográfico.

Y una de sus posibles novedades es la Starlink Mini 2, la cual sería una versión perfeccionada en latencia y autonomía de la antena Starlink Mini.

¿Quieres conocer sus posibles características? En Tech Bit te las compartimos.

La creación y lanzamiento de la Starlink Mini 2 aún no es oficial. Foto: Unsplash

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¿Cómo sería la Starlink Mini 2?

A través de una publicación de X (antes Twitter), hecha por Oleg Kutvok, ingeniero electrónico y presunto miembro de la compañía americana, dio a conocer que la empresa está por iniciar la producción de una supuesta antena más potente, cuyo nombre es Starlink Mini 2.

Según la información de Kutvok, se trata de una versión mejor equipada de la antena Starlink Mini. Este segundo modelo tendría un panel de antena interno de 225 × 273 mm, lo que la haría aproximadamente 10 milímetros más chica que la versión original. Además, operaría únicamente con 549 elementos para hacerla más compacta y ofrecer una mejor portabilidad.

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En la misma publicación se especifica que Starlink Mini 2 estaría preparada para usarse durante viajes terrestres y marítimos prolongados, debido al mejoramiento de su sistema de GPS y de su procesador principal, el SoC Catapult.

Otra de sus posibles características es que estaría equipada con una batería de litio con 4 celdas, cuya carga se completaría en 4 horas y se realizaría mediante un cable USB-C, con entrada entre 11 y 24 V para facilitar su recarga en cualquier zona geográfica.

Un aspecto clave que resulta necesario precisar, es que la versión Mini original tiene una resistencia de IP67, lo que la hace completamente resistente al polvo, lluvias, vientos y cualquier otra condición climática; sin embargo, @olegkutvok no refirió si la presunta antena nueva tendría una resistencia igual o superior.

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No obstante, sí dio a conocer que tendría una capacidad térmica de entre 95 °C y 99 °C, con respecto a los 79 °C de la original, y el umbral de apagado térmico se fijaría en los 80 ºC para evitar fallas y accidentes.

La Starlink Mini 2 es identificada supuestamente como “mini2_prod1”. Foto: X @olegkutvok

¿Cuándo se lanzaría la nueva Starlink Mini 2?

Es necesario aclarar que por el momento SpaceX no ha emitido ningún comunicado con respecto a la creación de la Starlink Mini 2, por lo que esta información compartida por Kutvok no es oficial. En este sentido, no hay un precio ni fecha de lanzamiento definidos.

Sin duda, esta supuesta antena nueva sería una alternativa de conectividad eficiente para los usuarios que busquen un internet portátil y mucho más rápido. ¿Te gustaría que existiera?

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