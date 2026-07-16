Una de las prácticas comunes que debes evitar es dejar enchufado el cargador de tu celular todo el tiempo; aunque parezca inofensivo, en realidad puede comprometer su rendimiento y hasta el de tu dispositivo.

Pero más allá de eso, existen otros motivos por los que no se recomienda. Hoy en Techbit te los explicamos a detalle.

¿Por qué no dejar enchufado el cargador de tu celular?

Una de las razones por las que no deberías dejar enchufado el cargador de tu celular es por el consumo de energía. Si bien estos artefactos suelen alimentarse a alrededor de 0.2 watts por hora, ese pequeño porcentaje puede aumentar tu tarifa de electricidad. Y eso no le va a gustar a tu bolsillo.

Otro motivo es que, al permanecer conectado de manera continua a la corriente eléctrica, se vuelve propenso a experimentar sobrecalentamientos, lo que a largo plazo puede afectar componentes internos como los condensadores y transformadores.

Y lo anterior no sólo provoca el funcionamiento incorrecto del cargador, sino que también puede deteriorar su vida útil o incrementar el riesgo de cortos circuitos y otro tipo de accidentes.

Además, expertos indican que las variaciones de tensión causadas por condiciones climáticas (como tormentas eléctricas) pueden disminuir la carga de electricidad en las viviendas. Si el cargador permanece conectado bajo tales escenarios, se desconecta y se vuelve a enchufar, también puede dañarse.

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Recuerda desenchufar el cargador de tu celular de la corriente eléctrica cuando ya no lo utilices. Foto: Pixabay

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¿Cómo alargar la vida útil de tu cargador?

De acuerdo con la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES), los cargadores son artefactos delicados, pero las siguientes medidas podrían protegerlos a largo plazo:

Al guardarlo, evita enrollar su cable.

Procura no pisarlo o aventarlo.

Al desconectarlo, no lo jales.

No le coloques objetos encima.

Evita mojarlo.

Déjalo en ambientes templados.

Procura que no sufra sobrecalentamientos.

De manera periódica, límpialo con un trapo para retirar polvo y partículas.

Si está en tus posibilidades, no lo dejes conectado durante tormentas eléctricas y apagones.

Finalmente, si está roto o notas que no funciona igual que antes, cámbialo.

Procura cargar tu celular con su cable original para evitar posibles deterioros o accidentes. Foto: Magnific

Como podrás ver, son varias las razones por las que no debes dejar enchufado el cargador de tu celular al dormir o por periodos prolongados. Mejor opta por desconectarlo y ahórrate reparaciones costosas incluso en tu celular.

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