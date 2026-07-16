¿Te quedas rápidamente sin datos porque pasas mucho tiempo en redes sociales? No te preocupes, en realidad es algo muy común, sobre todo porque muchos usuarios, sin saberlo, siguen gastando datos aunque no ocupen las apps.

Y es que, aplicaciones como Facebook, Instagram y TikTok descargan contenido de alta calidad y se mantienen en funcionamiento en segundo plano, por lo que, aunque ya no la estés usando, puedes seguir consumiendo datos y estos se te acaban antes de lo esperado.

Afortunadamente, existen algunos trucos que puedes poner a prueba con el fin de ahorrar datos móviles y tengas incluso hasta el día que se te acaba el plan. En Tech Bit te contamos al respecto.

5 trucos para ahorrar datos móviles cuando ves redes sociales. Imagen: Magnific

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¿Cómo ahorrar datos móviles y seguir viendo redes sociales?

Activa el modo "Ahorro de datos"

¿Sabías que puedes activar el "Ahorro de datos" en tus aplicaciones? Redes como Instagram, Facebook y TikTok te permiten hacer esto desde el botón de "Configuración" y cuando lo activas, la app reduce la calidad de fotos y videos o de las publicaciones de usuarios mientras estás conectado a los datos móviles.

Cuando estás conectado a internet, la experiencia vuelve a ser la misma de siempre.

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Limita los datos en segundo plano

Lo que también puedes hacer es limitar el uso de datos en segundo plano, con ello, lograrás que las aplicaciones que siguen abiertas en tu celular aunque no las estés usando sigan consumiendo tu internet móvil.

Configura un límite de consumo

También puedes configurar desde tu celular la cantidad de datos que quieres gastar para controlar mejor tu paquete y que este te dure hasta final de mes. Además que en este apartado te puedes dar cuenta de cuáles son los aplicaciones que consumen más datos y podrías reducir su uso con el internet móvil.

Desde la configuración puedes establecer la advertencia y definir en cuántos gigabytes deben recibir este mensaje.

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Evita que tu celular se conecte de forma automática a los datos móviles

Otra de las funciones que deberías dejar de tener activadas es la de la conexión automática a datos móviles. Esta función se activa cuando el celular detecta que ya no tienes conexión a intenet Wi-Fi o la señal es débil, por lo que se conecta a los datos móviles para que sigas teniendo conexión.

Esto puede ser perjudicial pues puedes consumir tus datos sin darte cuenta.

5 trucos para ahorrar datos móviles cuando ves redes sociales. Imagen: Magnific

Reduce la calidad de videos

Las aplicaciones que usamos con mayor frecuencia reproducen videos todo el tiempo como TikTok o los Reels de Instagram, los cuales gastan más datos de los esperados.

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En este sentido, los datos se consumen de forma más rápida; por ello, lo ideal es reducir la calidad de los videos dentro de las mismas aplicaciones para que que la calidad sea baja y los datos que consuman no sean excesivos.

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