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Entre 2025 y 2026, el gobierno federal invirtió 2 mil 046 millones de pesos para restaurar los ríos Lerma-Santiago, Tula y Atoyac, informó Alicia Bárcena Ibarra, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En conferencia de prensa, en Palacio nacional, detalló que proyectan invertir un total de 20 mil millones de pesos durante el actual sexenio; y actualmente registran 93 proyectos concluidos, en ejecución o por iniciar en 2026.
Señaló que tienen cuatro metas: mejorar la calidad del agua, restaurar los ecosistemas, prevenir inundaciones y reconectar a la población con los ríos.
Por su parte, Efraín Morales López, director general de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), detalló que va en 85% la primera etapa de recuperación del Río Atoyac; 62% (74 kilómetros) de avance de la primera etapa en el Río Tula; y 90% (65 kilómetros) de la primera etapa en el río Lerma-Santiago.
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