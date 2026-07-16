[Publicidad]
La mañana de este jueves se tiene prevista una movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la Ciudad de México, sin embargo, autoridades capitalinas no descartan que se movilicen a otro punto.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), los maestros de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México se movilizarán a las 9 horas a las oficinas de la SEP en Isabel la Católica número 165, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.
La SSC mencionó que no se descarta el arribo de autobuses que lleven a los maestros al punto de concentración y que realicen una marcha hacia el Zócalo Capitalino u otra dependencia de gobierno.
Tampoco se descarta que realicen el bloqueo de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.
El aforo de manifestantes se estima en 300.
Fiscalía CDMX investiga agresión a empleada en hotel de Santa Fe; policía capitalina está en contacto con la víctima
mahc/LL
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Metrópoli
Reciben a “Patotas” con entusiasmo; perrita de tres patas fue adoptada por policías
Cultura
La diáspora cultural colombiana que hizo impacto en México
Cultura
Hong Kong arresta a cinco personas acusadas de distribuir publicaciones contra el Gobierno
Mundo
Milei considera "válido y lícito" el despliegue de pancarta por las Malvinas en semifinal del Mundial; "las vamos a recuperar", dice
Al día
¿Te perdiste la Mañanera? Ríos, muerte de mexicano en operativo del ICE y Tren Interoceánico en los temas de HOY
Historias
¿Es normal que no sienta nada cuando me toqueteo, pero con la almohada me vaya hasta las nubes?
Fútbol
¿Dónde jugará Cruz Azul sus partidos de local durante el torneo Apertura 2026?
Espectáculos
Alfonso Obregón, voz de Shrek, enfrenta nueva denuncia por abuso sexual a actriz de doblaje