La mañana de este jueves se tiene prevista una movilización de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de la Ciudad de México, sin embargo, autoridades capitalinas no descartan que se movilicen a otro punto.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC), los maestros de las secciones 9, 10, 11 y 60 de la Ciudad de México se movilizarán a las 9 horas a las oficinas de la SEP en Isabel la Católica número 165, colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

La SSC mencionó que no se descarta el arribo de autobuses que lleven a los maestros al punto de concentración y que realicen una marcha hacia el Zócalo Capitalino u otra dependencia de gobierno.

Tampoco se descarta que realicen el bloqueo de vialidades durante el desarrollo de sus actividades.

El aforo de manifestantes se estima en 300.

mahc/LL