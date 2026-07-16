El gobierno británico instó el jueves a la FIFA a investigar a la selección de Argentina después de que varios jugadores posaron con una pancarta en la que se reivindicaba la soberanía sobre las disputadas Islas Malvinas.

Argentina venció a Inglaterra 2-1 en la segunda semifinal del Mundial disputada el miércoles en Atlanta.

Durante las celebraciones posteriores al partido, futbolistas argentinos sostuvieron una pancarta entregada por aficionados en las gradas que decía “Las Malvinas son argentinas”.

Argentina se refiere a las Islas Falkland como Islas Malvinas. Fueron invadidas en 1982 por orden de la entonces dictadura militar argentina, lo que provocó una guerra de 10 semanas que ganó Reino Unido.

El secretario de Negocios de Reino Unido, Peter Kyle, manifestó que el comportamiento de los jugadores fue “totalmente inapropiado. Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo”.

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Selección de Argentina sostiene la bandera de "Las Malvinas Son Argentinas", tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial de 2026 - Foto: AP

El presidente de Argentina, Javier Milei, se refirió al hecho el jueves afirmando a la radio El Observador de Buenos Aires que el gesto de los jugadores “es un sentimiento que está dentro de todos los argentinos y es perfectamente válido que ellos se quieran expresar y lo hagan”, aunque “eso no tiene que inducir a hacer malas interpretaciones”.

"Un partido de fútbol es un partido de fútbol. Así lo entendió el DT (director técnico Lionel Scaloni); así lo entendieron los veteranos (de la guerra contra Gran Bretaña) y efectivamente las Malvinas son argentinas, las vamos a recuperar... en el plano diplomático y con una inteligencia en el accionar”, sostuvo el mandatario en una larga entrevista

“Las cosas que pasan en la cancha con los jugadores no son parte de la diplomacia, por lo tanto en el peor de los casos Argentina sufrirá una sanción económica de 30.000 dólares, y no tendría que tener más consecuencia que eso”, añadió el mandatario, aunque la FIFA no ha informado cuál podría ser la sanción en caso de que decida iniciar una investigación. “Lo de los jugadores es entendible, les gana la emoción, lo hacen y eso probablemente lleve a que se discuta una sanción económica”.

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Aficionados de Argentina sostiene la bandera de "Las Malvinas Son Argentinas", tras derrotar a Inglaterra en la semifinal del Mundial de 2026 - Foto: AP

La ministra de Seguridad argentina, Alejandra Monteoliva, había advertido con anterioridad al partido que los aficionados argentinos no podían ingresar al estadio con “botellas y elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, racial”.

El ente rector del fútbol mundial puede procesar a los jugadores de Argentina y a la federación de fútbol porque su código disciplinario prohíbe cualquier “mensaje que no sea apropiado para un evento deportivo” en los estadios, incluidos los de “naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva”.

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Las multas de la FIFA por mensajes políticos oscilan entre los 5.000 y los 20.000 dólares.