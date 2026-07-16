Algunas veces, el futbol brinda historias que parecen películas. En este Mundial de Norteamérica 2026, una de las mejores la contó la selección de Cabo Verde.

Con poco más de 500 mil habitantes, los jugadores caboverdianos dieron más que su 100% durante el torneo, donde al final quedaron eliminados en dieciseisavos de final a manos de Argentina.

Sin embargo, ahora con la gran Final ya definida, llama la atención que Cabo Verde, fue la única selección que no perdió en 90 minutos ni con España ni con Argentina.

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En el primer partido de La Furia Roja en el certamen, aquel 15 de junio en el estadio de Atlanta, Cabo Verde supo defender de tal forma que los españoles no lograron romper su portería, y el juego terminó en un empate 0-0.

Vozinha, guardameta de Cabo Verde, celebra con fans después del duelo del Group H entre Cabo Verde y arabia Saudita. FOTO: AP

Después, luego de sorprender a propios y extraños al clasificarse como segundo lugar de su Grupo, le regalaron al mundo uno de los mejores duelos de toda la Copa Mundial, cuando cayeron en tiempos extra (3-2) ante la albiceleste.

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Aún así, ni Messi y compañía pudieron derrotar en el tiempo reglamentario a Cabo Verde. Una hazaña que no cualquiera consigue.

Eventualmente, tanto España como Argentina superaron a los rivales que les pusieron enfrente, y ambas selecciones pelearán por el trofeo de la FIFA este domingo 19 de julio, con la coincidencia, que ninguno de los dos pudo vencer en 90 minutos a los caboverdianos.