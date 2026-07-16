La Liga MX está de regreso y el Apertura 2026 arrancará con un partido cargado de historia y nostalgia: el regreso del Atlante al máximo circuito.

Los Potros de Hierro volverán a disputar un partido de Primera División después de 12 años de ausencia y lo harán ante uno de sus rivales históricos, el Necaxa, en una nueva edición de “El Padre de Todos los Clásicos”.

El equipo del pueblo buscará hacer su presentación a lo grande en la Liga MX. Bajo la dirección técnica de Miguel Herrera, el Atlante intentará sumar sus primeros puntos en su regreso al máximo circuito y comenzar una nueva etapa en su historia.

Miguel Herrera regresa a los banquillos con su gran amor. Foto: CLUB ATLANTE

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Del otro lado estarán Los Rayos, que buscan iniciar con el pie derecho el nuevo torneo. Luego de quedarse fuera de la Liguilla en el certamen anterior.

El último compromiso entre estos dos clubes en primera división se remonta al 16 de abril de 2011, donde en el Clausura, empataron a un gol.

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Ahora, 15 años después, la rivalidad volverá al máximo escenario del futbol mexicano. El Atlante está de vuelta en la Liga MX, y su primer partido será, nada más y nada menos, ante uno de sus grandes rivales.

¿Dónde ver Atlante vs Necaxa?

Fecha: jueves 16 de julio del 2026

Hora: 19:00 horas del centro de México

Lugar: Estadio Victoria, Aguascalientes

Dónde ver: FOX y FOX One