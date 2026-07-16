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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) prevé ambiente cálido a caluroso con cielo medio nublado a nublado para este jueves 16 de julio en la Ciudad de México.
Este día se esperan lluvias fuertes puntuales e intervalos de chubascos con actividad eléctrica y posible caída de granizo en la mayor parte de la CDMX, particularmente entre las 16:00 de la tarde y 20:00 horas.
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El viento será de componente norte, de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a los 50 kilómetros por hora, sobre todo en el norte, poniente y oriente de la capital, entre las 15:00 y las 19:00 horas.
En las próximas 24 horas, la temperatura máxima alcanzará los 25° Celsius por la tarde, mientras que la mínima será de 14° Celsius.
LL
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