Después de haber finalizado en días pasados su paro nacional en el marco del Mundial, las secciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Ciudad de México volvieron a salir a las calles.

Ante el término del ciclo escolar, las y los docentes exigieron en una movilización afuera de la Coordinación Sectorial de Educación Preescolar que se cumplan los acuerdos firmados en la minuta de la mesa tripartita.

En una movilización pacífica, exigieron audiencia con Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), "para ver las afectaciones que son graves".

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Nueva protesta de maestros de la CNTE en CDMX (16/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

"Nosotros aquí estamos y vamos a seguir", dijo en esta nueva jornada de protesta Pedro Hernández, secretario de la sección IX de la CNTE en CDMX.

Agregó Hernández que el movimiento magisterial ha resistido a gobiernos pasados.

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"Pese a que estamos ya prácticamente en receso escolar, se reactiva la movilización (...). Se trata de que el gobierno federal debe cumplir su palabra, debe honrar lo que firma", dijo.

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Maestros de la CNTE vuelven a manifestarse en CDMX afuera de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal (16/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

¿Qué exige la CNTE?

Las y los integrantes de la CNTE exigen la revisión de bonos para jubilados, la homologación de prestaciones, que ningún profesor sea desplazado de centros de trabajo ni haya cierres de escuelas y fusión de grupos, becas para hijos de maestros y mejora de planteles, entre otros.

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Se espera que una comisión de las secciones IX, X y XI ingresen a la Coordinación.

Maestros de la CNTE protestan afuera de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal (16/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Encuentro de "bajo nivel", acusa la CNTE

Tras reactivar sus movilizaciones en la Ciudad de México, después de un paro nacional en junio, secciones de la CNTE calificaron como "insastifactorias", "insuficientes" y "de bajo nivel" el encuentro en la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal.

Después de casi una hora de reunión en la que señalaron que "parcialmente se cumple el acuerdo", las secciones IX,X, XI y LX marcharon a la Secretaría de Educación Pública (SEP) para buscar a su titular, Mario Delgado.

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Exigieron el cumplimiento de acuerdos planteados en las mesas tripartitas con autoridades federales.

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Pedro Hernández, secretario de la sección IX de la CNTE afuera de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal (16/07/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

Pedro Hernández, secretario de la sección IX de la CNTE en CDMX, apuntó que se les dio para el próximo jueves una nueva reunión con más autoridades.

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"Parcialmente se cumple el acuerdo que se firmó desde el 19 de junio", dijo Hernández al destacar la repartición de becas para hijos de docentes.

"Pensamos que no es la solución definitiva y que necesitamos seguir en esta movilización", agregó.

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Después de haber finalizado en días pasados su paro nacional en el marco del Mundial, las secciones de la CNTE de la Ciudad de México volvieron a salir a las calles.

Ante el término del ciclo escolar, las y los docentes exigieron en una movilización afuera de la Coordinación General de Recursos Humanos de la Autoridad Educativa Federal que se cumplan los acuerdos firmados en la minuta de la mesa tripartita.

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