La presidenta Claudia Sheinbaum insistió en que los maestros deben decidir su proceso de evaluación con las consultas directamente en las escuelas del país, y no sólo con lo que propone la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

“¿Qué quieren los maestros? que con la (sección) 22 decidamos cómo se va a evaluar a los profesores de todo el país. Pues no, ¿quién tiene que opinar?, los profesores de todo el país, las maestras y los maestros, entonces, por eso es escuela por escuela, y tienen que participar, no sólo la CNTE, tienen que participar todas las maestras y los maestros del país”, dijo.

Añadió que las decisiones deben tomarse con las propuestas recogidas en cada escuela y mediante voto secreto.

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“Por ejemplo, hay algunas secciones de la CNTE que lo que plantean es regresar a las comisiones mixtas, y que ahí se decida la promoción de las, de los profesores, que ya no sea con examen, que ya no sea sin el sindicato, sino que sea un asunto exclusivamente laboral. La discusión de cómo debe evaluarse a los maestros, es de los maestros y es decisión de los maestros y las maestras”, comentó.

Señaló que “la CNTE tiene la representación sindical en Oaxaca, en Chiapas y en Zacatecas, nada más”, y que “hay otros maestros, de la Ciudad de México, de Querétaro, de Jalisco, del Estado de México, de Baja California, que tienen sus posiciones”.

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Por lo que negó que se vaya a abrir un espacio en la conferencia de prensa que realiza diariamente, para que la CNTE exponga sus peticiones.

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“Aquí, yo les di dos días de cita y no llegaron. Puede haber un debate público, pero la mañanera es otra cosa, en otro espacio o en la tarde, pero no aquí, este es el espacio de la Presidencia de la República y aquí se discute un debate público. En otro lado, con todo gusto”, expresó.

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