La presidenta Claudia Sheinbaum informó que están revisando las causas del descarrilamiento del Tren Interoceánico, ocurrido ayer en el tramo de la Línea Z, ubicado entre las comunidades de Nizanda y Chivela, en el municipio de Asunción Ixtaltepec, Oaxaca.

De acuerdo con la Secretaría de Marina, el percance ferroviario involucró a dos unidades articuladas del tren de carga, integrada por dos carros cada una; sin embargo, Sheinbaum Pardo negó un descarrilamiento.

“Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones, pero sí fue un incidente, ayer se reportó por parte de la Marina y se están haciendo las revisiones”, dijo.

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En conferencia de prensa, la mandataria refirió que ya recibieron las recomendaciones de la empresa TÜV Rheinland, que trabaja en la evaluación integral del Tren Interoceánico.

“El tren de pasajeros, nos vamos a informar, ya están las observaciones por parte de la empresa consultora TÜV, que fue consultada para poder llevar a cabo todas las recomendaciones que nos plantean, ya están estas recomendaciones, las está trabajando Andrés Lajous con el corredor interoceánico, con el tren”, comentó.

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