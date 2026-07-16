La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que este fin de semana realizará una gira de trabajo por Quintana Roo, donde atenderá tres temas prioritarios: la situación en el Parque del Jaguar de Tulum, la estrategia integral para enfrentar el sargazo y los avances del proyecto del Tren Maya de carga.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal explicó que la primera actividad será una visita al Parque del Jaguar, en Tulum, para reunirse con autoridades federales, empresarios hoteleros y comerciantes de la zona, con el objetivo de resolver los problemas que aún persisten en el área.

Reconoció que, aunque la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la empresa Mundo Maya, de la Secretaría de la Defensa Nacional, han realizado trabajos importantes, todavía existen pendientes que requieren atención.

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“Vamos al Parque del Jaguar en Tulum. Entonces vamos a ver exactamente qué está pasando y ahí con todas las instituciones vamos a resolver, hablar con los hoteleros, con los comerciantes de la zona para ver exactamente qué está pasando y cómo lo resolvemos”, señaló.

El segundo eje de la gira será el combate al sargazo, fenómeno que, dijo, se ha intensificado este año debido al aumento de la temperatura del océano.

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Sheinbaum adelantó que el gobierno federal ya cuenta con un diagnóstico inicial y una propuesta de atención integral, la cual contempla la recolección del sargazo en el mar y su posterior reciclaje.

“Ya tenemos una solución, pero vamos ahí a observar el problema, a ver dónde hay mayor cantidad de sargazo y a dar una solución integral a este tema, que tiene que ver con la pesca del sargazo en el mar y su reciclamiento posterior”, explicó.

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Indicó que el domingo ofrecerá una conferencia de prensa, previsiblemente desde Cancún, para presentar la estrategia general de atención al sargazo.

Como tercer punto de la gira, la Presidenta supervisará el avance del Tren Maya de carga, luego de la llegada de las primeras locomotoras del proyecto ferroviario.

“Vamos a ir a visitar las locomotoras y cómo va el Tren Maya de carga”, comentó.

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Sheinbaum precisó que la conferencia matutina del viernes se realizará en Tulum, donde dará a conocer las acciones para atender los problemas detectados en esa zona.

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