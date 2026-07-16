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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informa este jueves 16 de julio desde Palacio Nacional sobre los acontecimientos más relevantes de México.
Sigue aquí la conferencia matutina de la Mandataria federal y mantente informado.
Nación 09:27 AM
A las 9:27 de la mañana concluye la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Nación 09:24 AM
Inicia la sección "Mujeres en la Historia" desde Palacio Nacional.
Nación 09:21 AM
La mandataria federal dijo que sí existe la posibilidad de usar el sargazo como materia prima para crear productos.
Nación 09:19 AM
Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, lamentó que las y los mexicanos generen al día 140 mil toneladas de residuos, por lo que, afirmó, "no podemos seguir así".
Junto al director de la Conagua, destacaron que se busca asociar la infraestructura a espacios de convivencia familiar para que las personas regresen a los ríos con otra perspectiva.
Nación 09:10 AM
La Presidenta de México destacó que en país se trabaja en la igualdad de género y otros derechos de las mujeres, aunque reconoció que aún faltan más administradoras de empresas y frenar la brecha salarial.
Nación 09:02 AM
Sobre los retos de saneamiento en el Río Atoyac, la mandataria federal compartió que el mayor de los retos es la descarga de pequeñas empresas textiles en Tlaxcala y Puebla.
Nación 08:58 AM
Sheinbaum Pardo rechazó que su administración implemente un espacio para escuchar a la Coordinadora Nacional de Trabajadores para la Educación (CNTE) junto a parte de su Gabinete.
La titular del Ejecutivo expresó "escuela por escuela", esto, en referencia a que los maestros deben decidir su proceso de evaluación con las consultas en las escuelas del país.
Nación 08:48 AM
Sobre la posibilidad de reintegrar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en la investigación del caso Ayotzinapa, la mandataria comentó que se evaluó con la Oficina del Alto Comisionado de la ONU en México y la respuesta fue que serían otros expertos independientes los que podrían participar.
"Nuestro objetivo (...) es la verdad y la justicia y conocer dónde están los 43 jóvenes", sostuvo Claudia Sheinbaum.
Nación 08:43 AM
La titular del Ejecutivo hizo un llamado a la Consejería Jurídica de la Presidencia, la FGR y el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial para atender el caso de Brenda Quevedo y presuntas violaciones a sus derechos.
Nación 08:36 AM
"Tiene derecho a ser candidato de un partido", destaca Sheinbaum Pardo sobre el respaldo de Somos MX a Julián LeBarón para la candidatura en Chihuahua.
Nación 08:28 AM
A pregunta expresa sobre una posible responsabilidad del exfiscal Gertz Manero en el caso sobre "El Jando" en en envío a EU de "El Mayo", la presidenta sostuvo que la FGR deberá determinar si hay alguna responsabilidad.
"Si hay alguna responsabilidad pues tiene que determinarlo la propia Fiscalía", puntualizó.
Nación 08:24 AM
"Más que descarrilamiento, se movió, digamos, no cayeron completamente los vagones pero sí fue un incidente", expresó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el incidente con el Tren Interoceánico en Oaxaca.
Nación 08:19 AM
La presidenta Claudia Sheinbaum informa que el mexicano atropellado en Florida el pasado martes 14 de julio al intentar huir de un operativo del ICE, fue identificado.
Nación 08:18 AM
En el caso de las sanciones a empresas que contaminan ríos en México, Alicia Bárcena detalla que se ha inspeccionado a 280 y en otros casos se han clausurado.
Nación 08:16 AM
Sobre la reunión que la Presidenta de México tuvo con el Presidente de Panamá, José Raúl Mulino Quintero, Sheinbaum Pardo expresó que el Canal es el impulso económico más importante de dicho país.
Nación 08:09 AM
Sobre el reporte de metales pesados en el río Santiago, la titular de la Semarnat afirma que sí se han encontrado dichos materiales en el cuerpo de agua y que se trabaja en conocer las industrias de donde provienen.
Nación 08:05 AM
La mandataria federal aseguró que las principales causas de contaminación de ríos en el país son:
- Drenajes municipales
- Descargas industriales
- Basura
- Azolve
Nación 08:03 AM
La inversión para el saneamiento y restauración de ríos supera los 20 mil millones de pesos en conjunto con el sector ambiental, municipios, gobiernos estatales y las comunidades cercanas a los cuerpos de agua.
Nación 07:59 AM
Efraín Morales, titular de la Conagua, detalló que en el río Atoyac se contempla el saneamiento y restauración de 63 kilómetros en una primera etapa.
Para el río Tula abarca 74 kilómetros, así como especial atención en la presa Endhó.
En el caso del río Lerma-Santiago se contempla el saneamiento y restauración en 65 kilómetros.
Nación 07:54 AM
Entre las metas de la medida de limpieza de ríos más importantes del país se encuentran:
- Mejorar la calidad del agua
- Prevenir inundaciones
- Restaurar ecosistemas
- Reconectar a la población con los ríos
Nación 07:52 AM
Para el trabajo de limpia y revisión de ríos han participado 6 mil personas y muestreado la calidad del agua en 322 sitios, informa la titular de la Semarnat.
Entre las acciones que se han encontrado están:
- Identificación de 460 industrias potencialmente contaminantes
- 479 tiraderos clandestinos
- Identificación del 22% del suelo en riesgo de deforestación
Nación 07:45 AM
Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) presenta el trabajo que realiza el gobierno de México para sanear los ríos más importantes del país: Río Atoyac, Lerma-Santiago y Tula.
Afirma que los tres ríos cruzan un total de 10 estados del país y es importante limpiarlos para el beneficio de los habitantes.
Nación 07:40 AM
La Presidenta anuncia que hoy visita Tulum y el fin de semana viajará al estado de Quintana Roo para revisar los conflictos de la región, la estrategia contra el sargazo y el avance del Tren Maya de carga.
Nación 07:39 AM
A las 7:39 de la mañana comienza la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional.
Mira aquí la transmisión de La Mañanera del Pueblo.
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apr
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