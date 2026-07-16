Alicia Bárcena, titular de la Semarnat, lamentó que las y los mexicanos generen al día 140 mil toneladas de residuos, por lo que, afirmó, "no podemos seguir así".

Junto al director de la Conagua, destacaron que se busca asociar la infraestructura a espacios de convivencia familiar para que las personas regresen a los ríos con otra perspectiva.



