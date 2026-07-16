Culiacán, Sin.- Los elementos de la Compañía de Revisión de Penales de la Guardia Nacional y policías estatales volvieron a practicar una nueva revisión a módulos del reclusorio de Culiacán, donde localizaron 24 cargadores para móviles, catorce celulares, diez cables USB, nueve memorias USB y dosis de presuntas drogas.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que en esta nueva y sorpresiva revisión a este centro penitenciario, se localizaron tres tarjetas SIM para celulares, dos módems, cuatro pipas para mariguana, dos molinos para la misma sustancia, una bascula gramera, controles para video juegos, dos consolas de video juegos y cargador de radio.

En esta nueva inspección, elementos de una de las Bases de Operaciones del ejercito y de la Guardia Nacional, resguardaron el exterior del centro penitenciario de Culiacán, donde se mantienen continuas revisiones ante los hallazgos de objetos prohibidos.

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Solo el martes pasado, se divulgo por las autoridades de seguridad que en nuevas revisiones practicadas en los últimos días, en diversos módulos del centro penitenciario de Culiacán, se han asegurado 28 teléfonos celulares, treinta y siete cargadores para estos equipos móviles, 42 dosis de presuntas sustancias tóxicas, cuatro tarjetas SIM y un modem de banda ancha.

Revisión sorpresa en penal de Culiacán. Foto: Especial

En la inspección del martes pasado, en la que se contó con el respaldo de elementos de ejército y de la Guardia Nacional que resguardaron el exterior de este reclusorio de la capital del estado, descubrieron 26 nuevos celulares, 34 cargadores para estos móviles, nueve cables USB, dos cables auxiliares, un modem de banda ancha para internet.

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También, se encontró en los módulos revisados, una tarjeta SIM, dos chips para celulares, 42 dosis de una yerba verde, con las características de mariguana, dos cigarros, de la misma yerba, un molino para la mariguana, un amplificador de música.

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Los elementos estatales y los custodios localizaron en esta nueva inspección una memoria USB, dos tijeras, un vapeador, dos tijeras, 18 puntas, un audífono inteligente y un control para video juegos, por lo que todo lo que ha sido asegurado ha sido turnado al ministerio Público.

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