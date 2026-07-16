La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo condenó la muerte de un inmigrante mexicano, quien falleció tras ser atropellado por un camión mientras huía de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, y reiteró que la migración “no debe criminalizarse”.

Al tiempo que aseguró que el gobierno mexicano brinda acompañamiento a la familia de la víctima e incorporará el caso a las acciones diplomáticas emprendidas por su administración.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la Mandataria federal informó que, tras conocer el hecho, el Consulado de México estableció contacto inmediato con los familiares del connacional.

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“De inmediato, cuando ocurrió, me informó y se pusieron en contacto con las familias de parte del consulado (…) en efecto, en un operativo del ICE, él corre y al cruzar una calle es atropellado”, explicó.

Sheinbaum señaló que este caso se sumará a las gestiones diplomáticas y a las denuncias que México ha presentado por los operativos migratorios realizados en Estados Unidos.

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La migración no debe criminalizarse: Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre la decisión del presidente Donald Trump de reactivar las detenciones de migrantes en tránsito, la titular del Ejecutivo expresó el rechazo de su gobierno a que la política migratoria criminalice a las personas por su condición migratoria.

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“No estamos de acuerdo nosotros. Si hay alguna persona que haya cometido algún delito, pues debe perseguirse. Pero la migración no debe criminalizarse, per se”, sostuvo.

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La Presidenta enfatizó que, en caso de que una persona deba ser deportada conforme a la legislación estadounidense, el procedimiento debe realizarse con pleno respeto a los derechos humanos.

“Si hay una persona que por razones migratorias, de acuerdo con las leyes de Estados Unidos, debe ser deportada, pues que se haga en el marco del respeto a los derechos humanos. Si hay una persona que cometió un delito, pues que se le siga su proceso por ese delito”, indicó.

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Añadió que miles de mexicanos han trabajado durante décadas en Estados Unidos y merecen un trato digno, independientemente de su situación migratoria.

“Si hay una persona que lleva 30 años trabajando en los Estados Unidos, que ha sido contratada, que incluso en algunos de sus casos tiene papeles de trabajo y en otros no, pues que siempre haya respeto a los derechos humanos y colaboración con el país de origen”, afirmó.

No he hablado recientemente con Trump: Sheinbaum

Sobre la posibilidad de abordar este tema directamente con el presidente Trump, Sheinbaum aclaró que, aunque no ha conversado recientemente con el mandatario estadounidense, las autoridades de ambos países se mantienen en comunicación.

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“Directamente con el presidente Trump no he hablado recientemente”, dijo. Sin embargo, adelantó que, cuando vuelva a dialogar con el mandatario estadounidense, planteará nuevamente la situación de los mexicanos que viven en ese país.

“En el momento que hablemos tocaremos este tema; lo he tocado varias veces: el tema de las y los mexicanos en Estados Unidos”, concluyó.

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