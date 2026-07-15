Después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE en inglés) suspendió los controles de tránsito tras la muerte de dos migrantes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó las medidas de protección que se dan a connacionales en Estados Unidos ante las políticas antimigratorias de la administración de Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este miércoles 15 de julio en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo confió en que ICE deje de hacer redadas.

“Todo lo que se haga por favorecer una política de promoción de derechos humanos es bueno, eso es así”, dijo la Mandataria federal tras la suspensión de los controles de tránsito.

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“De todas maneras, nosotros ya tomamos algunas medidas de protección de los mexicanos en el exterior”, agregó la titular del Ejecutivo federal.

“Sería muy bueno que el ICE dejara de hacer estas redadas”, se le dijo.

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“Pues sí”, respondió Claudia Sheinbaum.

Este martes se registraron protestas en algunas ciudades estadounidenses tras las muertes de los dos inmigrantes fallecidos a manos del ICE esta semana, Sebastian Guerrero de nacionalidad colombiana, y el mexicano Lorenzo Salgado Araujo.

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