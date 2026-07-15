Nación | 15-07-26 | 09:43 |

Este miércoles se publicó en el Diario Oficial de la Federación () el calendario escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (), que contempla 185 días efectivos de clase para educación básica, con inicio de cursos el 31 de agosto de 2026 y conclusión el 9 de julio de 2027.

El acuerdo, firmado por el secretario de Educación Pública, , fija un calendario de 185 días efectivos de clase para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Asimismo, establece un calendario de 190 días para las escuelas de educación normal y demás instituciones encargadas de la formación de maestras y maestros de educación básica. En estos planteles, las actividades concluirán el 13 de julio de 2027.

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SEP anuncia regreso a clases. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL
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El calendario prevé una jornada de concientización sobre la gravedad del abuso sexual y el maltrato infantil el 7 de septiembre; ocho sesiones ordinarias de Consejo Técnico Escolar los días 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026, así como 29 de enero, 26 de febrero, 26 de marzo, 28 de mayo y 25 de junio de 2027.

También contempla la suspensión de labores docentes los días 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre de 2026, así como 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

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Las vacaciones de invierno se llevarán a cabo del 21 de diciembre de 2026 al 8 de enero de 2027, mientras que el periodo vacacional de Semana Santa comprenderá del 22 de marzo al 2 de abril de 2027.

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Salón de clases. Foto: Pixabay
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El proceso de preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria para el ciclo escolar 2027-2028 se realizará del 2 al 13 de febrero de 2027.

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La entrega de boletas de evaluación está programada del 23 al 26 de noviembre de 2026, del 22 al 25 de marzo de 2027 y los días 12 y 13 de julio de 2027.

La SEP señaló que el calendario cumple con lo dispuesto por la Ley General de Educación, que establece un mínimo de 185 y un máximo de 200 días efectivos de clase para los estudiantes.

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El acuerdo destaca que para el ciclo escolar 2026-2027 se mantiene una semana adicional de receso escolar durante agosto para las maestras y los maestros, como reconocimiento a su labor y en cumplimiento del compromiso asumido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con el magisterio.

La dependencia recordó que corresponde de manera exclusiva a la SEP establecer los calendarios escolares aplicables en todo el país para la educación preescolar, primaria, secundaria, normal y demás programas de formación docente.

El acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el DOF y abroga el Acuerdo 18/06/25, que reguló los calendarios escolares del ciclo 2025-2026, una vez que éstos concluyan su vigencia.

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