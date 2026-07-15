Elsa Aguirre, una de las últimas divas de la Época de Oro del cine mexicano, falleció a los 95 años de edad, y la comunidad artística, así como decenas de fans, la despiden en redes sociales con fotografías y recuerdos.

Elsa construyó una destacada carrera y se consolidó como una de las grandes estrellas de la cinematografía mexicana.

En su trayectoria participaron títulos como "Lluvia roja" (1950), "La mujer que yo amé" (1950) y "Cuidado con el amor" (1954), además de decenas de producciones en las que compartió créditos con algunos de los actores más importantes de la época.

La actriz Angélica Aragón lamentó la muerte de quien llamó "icónica actriz", y compartió un par de fotografías con ella.

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Angélica Aragón despide con foto a Elsa Aguirre. Instagram _angelica_aragon_

Laura Zapata, una reconocida villana de las telenovelas en México, recordó cuando tuvo oportunidad de entrevistarla y descubrió que era una mujer inteligente, elegante y con una gran calidad humana.

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"Con profunda tristeza recibo la noticia del fallecimiento de la entrañable Elsa Aguirre, una de las mujeres más bellas, talentosas y emblemáticas del cine mexicano", se lee.

Zapata dijo ser una admiradora de su carrera, y aseguró que a pesar de su muerte, quedará para siempre el recuerdo de su gran trabajo en el cine mexicano.

"Hoy México despide a una leyenda, pero su legado permanecerá para siempre en la historia de nuestro cine y en el corazón de quienes admiramos su extraordinaria trayectoria".

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Instagram laurazapataoficial

La actriz Laura León lamentó la muerte de Elsa y recordó cuando trabajaron juntas en "Mujeres engañadas", junto a Michelle Vieth y Sabine Moussier.

"Con profunda tristeza despido a una leyenda y a una gran compañera. La gran Elsa Aguirre, gracias por tu infinito talento y por los momentos hermosos que compartimos en Mujeres Engañadas. Descansa en paz, mi reina. Mis sinceras condolencias a sus familiares, amigos y admiradores".

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Laura León recordó cuando trabajó junto a Elsa Aguirre en "Mujeres engañadas". Instagram lauraleontv

Miguel Torruco Garza, Subsecretario de Prevención de las Violencias en la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, también recordó a la actriz Elsa Aguirre y la despidió con varias fotos de antaño.

Torruco Garza es nieto del actor y piloto aviador Miguel Torruco Castellanos y la actriz María Elena Marqués, dos reconocidas figuras de la Época de Oro del cine mexicano.

"México despide a Elsa Aguirre, estrella de la Época de Oro del cine mexicano. Compartió la pantalla con mi abuelo Miguel Torruco en varias películas y promovió aquella época inolvidable junto a mi abuela María Elena Marqués y al presidente Adolfo López Mateos. Mi más sentido pésame a su familia y seres queridos. Que encuentren consuelo en el cariño de México y en el legado eterno de Elsa Aguirre. Descanse en paz", se lee.

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Elsa Aguirre y el actor Miguel Torruco Garza. Facebook Miguel Torruco Garza

Juan José Origel reconoció la belleza de Elsa Aguirre, una de las últimas divas del cine de la Época de Oro.

"Una de la mujeres más hermosas del mundo artístico dejó de existir. De las últimas grandes divas que nos quedaban. Elsa Aguirre voló al cielo a los 95 años. Descanse en Paz", compartió.

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