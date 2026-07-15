Elsa Aguirre quiso compartir con el público sus recuerdos en el cine de la Época de Oro, sus vivencias con estrellas de entonces como Pedro Infante, Jorge Negrete y Joaquín Pardavé, por lo que durante sus últimos meses de vida,a través de videos, contó parte de su historia.

En septiembre de 2025 comenzó a ser más activa en su cuenta de Facebook, donde tenía 60 mil seguidores, y donde hace unas horas se anunció su fallecimiento a los 95 años de edad.

"Lamentamos informar que la noche del 14 de julio trascendió nuestra querida y admirada Elsa Aguirre rodeada de amor y atención en su casa de Cuernavaca, Morelos. La diva más hermosa que dio la época de oro del cine mexicano", se lee.

El mensaje destaca que la actriz fue muy feliz por el cariño y los mensajes que recibía de sus fans, que estaba encantada de hacer videos y en ellos compartir experiencias de su vida.

"Muchas gracias por todo su respeto y cariño, la hicieron muy feliz con todos sus mensajes y ella estaba encantada de hacer sus videos y compartir sus experiencias con ustedes".

De hecho, horas antes de que se anunciara su muerte, en su página de Facebook se compartió lo que sería su último video, su última aparición en redes, una anécdota sobre Joaquín Pardavé.

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Elsa Aguirre y Joaquín Pardavé en "Ojos de juventud", 1948.

¿Cuál fue la última publicación de Elsa Aguirre en redes?

En su última publicación en redes sociales, Elsa Aguirre compartió un video en el que recuerda a Joaquín Pardavé, un actor, compositor, comediante y director de cine mexica con quien trabajó en la cinta "Don Simón de Lira", en 1946, "Los viejos somos así" (1948) y "Ojos de juventud" (1948).

"Mis queridos amigos: Recordando a mi compañero Joaquín Pardavé a unos días de sus 71 años de su partida", escribió Elsa para acompañar el video de poco más de tres minutos de duración.

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Al final de su mensaje, Elsa agradeció y se despidió de sus seguidores:

"Les mando un abrazo y gracias por su cariño".

Elsa Aguirre hablando de Joaquín Pardavé en su último video compartido en Facebook.

Previo a este material sobre Pardavé, fallecido en 1955, contó el 8 de julio, cómo se hizo amante de los gatos, pues a pesar de que en un principio no era afecta a ellos, terminó por encariñarse cuando comenzaron a llegar a su casa.

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Incluso, se puso en riesgo cuando intentó salvar la vida de uno de ellos que cayó en la alberca de su casa.

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