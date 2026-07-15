El Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes informaron el fallecimiento de la actriz mexicana Elsa Aguirre, a sus 95 años, figura sobresaliente de la época del cine de oro mexicano.

Mediante un comunicado en sus redes sociales, las asociaciones lamentaron el descenso de la protagonista de "Cuidado con el amor" (1954) y destacaron el impacto de su carrera en el mundo del séptimo arte.

"Fue una de las actrices más icónicas y emblemáticas de la Época de Oro del cine mexicano, célebre tanto por su talento dramático como por ser considerada uno de los rostros más bellos de la pantalla grande", expresaron.

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La época de oro

Elsa Aguirre fue uno de los rostros recurrentes durante la llamada época de oro en el cine mexicano (1936-1956); apareció en películas como "Vainilla, bronce y morir" (1954) junto a Ignacio López Tarso; "Algo flota sobre el agua" (1948) coprotagonizada por Arturo de Córdova; "Lluvia roja" (1950) a un lado de Jorge Negrete.

Asimismo, durante su carrera filmográfica trabajó con directores como René Cardona, Miguel Zacarías, Rogelio A. González, Fernando Cortés y Raúl de Anda.

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