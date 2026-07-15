En un país como México, donde la violencia forma parte de la conversación cotidiana, la actriz Yoshira Escárrega cree que algo tan cotidiano, cómo reunirse con los amigos, conversar y acompañarse puede ayudar a contenerla.

“Yo sí creo que reunirte, platicar, tomar un café o una cervecita puede disminuir muchísimo la violencia. De verdad creo que el amor y la amistad pueden salvar”, afirma la actriz en entrevista con EL UNIVERSAL.

Esa idea plantea No tengo miedo, serie de Netflix en la que interpreta a Guadalupe, una madre que participa en el secuestro de un niño cuando una crisis deja sin sustento a su comunidad. Basada en la novela Io non ho paura, la producción traslada la historia de Italia al Veracruz de 1986, donde una plaga destruye los cultivos de café.

Ante la falta de dinero, varios habitantes secuestran a un menor para pedir rescate, mientras Miguel, un niño de 10 años, descubre el crimen y busca ayudarlo.

Para la sinaloense, interpretar a Guadalupe significó entender cómo las circunstancias pueden llevar a personas comunes a tomar decisiones equivocadas sin convertirlas en monstruos.

“Veía a una mujer preocupada por sus hijos, intentando sacarlos adelante. Al mismo tiempo, las circunstancias la llevan a tomar decisiones que tienen consecuencias muy negativas”, explica.

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Más allá de buenos y malos

Escárrega considera que la historia permite mirar a sus personajes más allá del crimen y entender las carencias y los temores que influyen en sus decisiones, si bien estas deben cuestionarse.

“Ves seres humanos. Personas que toman malas decisiones, pero que también están preocupadas por un niño y creen que nada malo va a pasar. Al final todo termina saliéndose de control”, señala.

Frente a esa violencia, encuentra un contrapeso en la amistad entre Miguel y Felipe y en la relación que construyen Guadalupe y Teresa.

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“Una de las reflexiones más profundas que me deja la serie es que los vínculos son muy importantes. Creo que pueden ser un refuerzo positivo para contrarrestar la violencia”.

El proyecto también modificó su visión sobre la maternidad. Aunque no tiene hijos, la actriz de 31 años dice que Guadalupe le permitió comprender a muchas mujeres.

“Son las diosas del planeta. El amor de una madre puede mover el mundo”, expresa la actriz

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No tengo miedo alcanzó, pocos días después de su estreno, el primer lugar entre las series más vistas.

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