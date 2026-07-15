Mientras la polémica por las declaraciones de Pedro Sola contra la presencia de perros en tiendas, restaurantes y supermercados sigue creciendo, ya muchos comenzaron a voltear hacia otra integrante de “Ventaneando”: Mónica Castañeda.

Usuarios recordaron que, desde hace años, la conductora ha sido una de las voces más constantes del programa en favor de los animales. No solo solía llevar a Kira, su chihuahua rescatada, a las instalaciones de TV Azteca, también ha realizado reportajes sobre santuarios, rescate animal, primeros auxilios para mascotas y visitas a unidades caninas de la Sedena y del AIFA.

Varios incluso aseguraron haberla notado incómoda durante todo este proceso que ha llegado mucho más lejos de lo que cualquiera en el foro y la televisora imaginó de inicio.

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Irene Azuela ya cambió el chip Fifas: del Tri al Mundial Femenil

Irene Azuela se convirtió en una verdadera Fifas durante la Copa del Mundo. La actriz de “Como agua para chocolate” fue de las más activas siguiendo los partidos de México y se emocionaba con cada jugada del Tri.

Pero tras la eliminación de la Selección Mexicana, no se quedó de brazos cruzados. Rápidamente se puso en modo Mundial Femenil, torneo para el que la selección nacional buscará clasificarse en los próximos meses.

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Irene dice que ya tiene lista la playera alusiva para la Copa del Mundo 2027, con la idea de que, así como se apoyó al equipo varonil, ahora toca empujar al femenil y espera que millones que siguieron a la masculina ahora se unan al apoyo de las nuevas representantes.

La actriz Irene Azuela. Foto: CLASOS





Caifanes abre la puerta a la prensa… aunque no sea su costumbre

Caifanes habría tenido que abrir más de lo acostumbrado la puerta a los medios durante su concierto en el Estadio GNP. Fuentes cercanas a la agrupación aseguran que la promotora, OCESA, quería la mayor cobertura posible del show, contrario al estilo de Saúl Hernández y compañía, que suelen ser herméticos y dar pocas entrevistas.

El cambio se notó desde la entrada: las filas de reporteros y fotógrafos eran enormes, con al menos 100 medios acreditados para el evento. Para una banda que normalmente administra con lupa sus apariciones, aquello pareció casi multitudinario. Caifanes llenó el escenario, sí, pero esta vez también llenó la zona de prensa, lo cual se considera un buen paso para futuros eventos.

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Caifanes. Foto: ZEUS LÓPEZ CORTESÍA CAIFANES

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