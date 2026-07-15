En Central de Inteligencia Política generamos mensualmente el Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA) de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En cobertura efectiva, junio de 2026 fue su mejor mes del año y el segundo más alto desde el inicio del sexenio, sólo detrás de febrero. Y lo logró con menos cobertura total respecto a mayo.

El giro es notable. En mayo, la Presidenta registró su peor saldo efectivo del año —apenas 7% de diferencia entre positivo y negativo— porque el caso Rocha Moya se comió la agenda.

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En junio, con una cobertura total ligeramente menor, obtuvo un balance ocho veces superior. La diferencia está en la distribución de sus calificaciones: 66% positivo, 24% neutro y apenas 9% negativo, el porcentaje de cobertura adversa más bajo desde enero.

En cuanto a sus temas, el Mundial fue el gran ordenador de la agenda presidencial.

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La Copa del Mundo de la FIFA representó 18% de su cobertura total con tono predominantemente positivo: el abanderamiento de la Selección Mexicana fue el tema individual con mayor atención del mes, la recepción de Gianni Infantino en Palacio Nacional y el triunfo del Tricolor en su primer partido completaron una narrativa festiva que le funcionó perfectamente. El Mundial le dio a la Presidenta algo que el caso Rocha Moya le había quitado en mayo: la posibilidad de estar en la foto correcta.

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Sin embargo, la Mandataria se negó a asistir a los partidos de la Selección Mexicana. Prefirió verlos desde lugares controlados, donde se sintiera “más cómoda”: en Palacio Nacional o en los Fan Fest de la CDMX y el Estado de México. Lejos de los abucheos y acompañada de su gente cercana, Sheinbaum evitó estar presente en uno de los eventos deportivos más importantes organizados en el país.

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Por otro lado, la agenda de soberanía frente a Estados Unidos absorbió 28% de su cobertura.

El macroevento ante 130 mil personas en el Monumento a la Revolución, donde acusó a Washing- ton de interferir en las elecciones de 2027 con extradiciones sin pruebas, fue su acto político más mediático del mes.

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La reunión con el rey Felipe VI, el despliegue de rescatistas en Venezuela y la exigencia al embajador Ronald Johnson de no politizar el tema de los cárteles completaron una narrativa de liderazgo soberanista que esta vez tuvo tono positivo, a diferencia de mayo, cuando el mismo eje generó el grueso de su cobertura negativa.

El tema principal negativo del mes fue el mismo expediente de Sinaloa, pero encuadrado de forma distinta: no como una crisis que la Presidenta debe gestionar, sino como una postura activa de defensa de la soberanía. Esa diferencia de encuadre, más que cualquier cambio en los hechos, explica el salto en cobertura efectiva entre mayo y junio.

El patrón reputacional de la presidenta Sheinbaum en 2026 sigue siendo volátil. Su rango de cobertura efectiva va de un piso negativo en marzo hasta el máximo de febrero. Pero junio confirma que cuando logra controlar el encuadre de los temas dominantes, su balance mediático se dispara. El reto será sostenerlo cuando el Mundial termine y la agenda diplomática vuelva a primer plano sin el alivio narrativo del futbol.

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Análisis de Reputación Mediática de Actores (ARMA)

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