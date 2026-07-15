Los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia serán celebrados con un gran programa de actividades que abarca las artes escénicas, el cine, la literatura, la plástica, el patrimonio y la gastronomía, entre otras disciplinas.

La gran fiesta franco-mexicana se llevará a cabo del 1 de septiembre al 29 de noviembre, y muchas de sus actividades se presentan con el trabajo conjunto de instituciones como la UNAM y el INBAL o festivales como el Cervantino —con Francia como invitado de honor—, el de Música de Morelia, el gastronómico ¡Qué gusto! y las ferias del libro de Guadalajara, el Zócalo y Monterrey, entre otros.

Destacan en el programa la presentación de los libros Tres entradas a México, de J. M. G. Le Clézio, y Koljós, de Emmanuel Carrère, en la Feria Internacional del Libro de Monterrey; y el conversatorio sobre justicia de género y el caso de Gisèle Pélicot con la presencia de los abogados litigantes Stéphane Babonneau y Antoine Camus en la FIL de Guadalajara.

Lee también Trabajadores de Cultura cierran avenida Chapultepec, denuncian falta de dictamen de protección civil en lugar de trabajo

De los 200 eventos del programa y la participación de alrededor de 250 exponentes, un tema relevante es el patrimonio, con las exhibiciones paralelas del Códice Boturini en la Bibliothèque Nationale de France y del Códice Azcatitlán en el Museo Nacional de Antropología. Así como el simposio internacional “Los códices: últimos avances de la investigación”, también en el Museo Nacional de Antropología a finales de septiembre.

La serie de actividades abrirá con la muestra Francia-México, 200 años de relación y amistad. Resonancias, disonancias y contrapuntos el 1 de septiembre en la Biblioteca Vasconcelos, muestra hecha bajo la curaduría de Philippe Ollé-Laprune y Conrado Tostado, con el apoyo del Acervo Histórico Diplomático y el Centro de Estudio Mexicanos y Centroamericanos. El 12 de noviembre se inaugurará Las formas de la energía. Obras emblemáticas del Centre Pompidou sobre el arte cinético, el Op Art y las vanguardias.

[Publicidad]

Entre las obras de teatro destaca la adaptación de El acontecimiento, de la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2022 Annie Ernaux: L'événement, obra de Françoise Gillard y Denis Podalydès, que se presentará en el Auditorio del MUAC (Festival CulturaUNAM) el 1 y 2 de octubre, y en el Teatro del Centro de las Artes de Monterrey, Nuevo León, el 4 de octubre. El amor en la vejez es abordado por Mohamed El Khatib con La vida secreta de los viejos, que tendrá fechas en el Cervantino (3 y 4 de octubre en el Teatro Principal) y en el Festival CulturaUNAM (Teatro Juan Ruiz de Alarcón, el 26 y 27 de septiembre). También en el Cervantino, Émilie Rousset, del Centro Dramático Nacional de Orléans, presenta Asuntos familiares, sobre la crueldad del sistema y las instituciones (además se presentará en el Foro Experimental José Luis Ibáñez de la UNAM).

Lee también Van contra funcionarios del INAH por destrucción de patrimonio arqueológico en Chetumal

En danza hay varias presentaciones francomexicanas: el colectivo (LA) HORDE llevará a diversos recintos de Jalisco, Guanajuato, Ciudad de México y Nuevo León su obra de danza contemporánea Room with a view. Pero también están Omphalos, de Damien Jalet, y Rave Lucid México, de la compañía MazelFreten.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.