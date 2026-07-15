Culiacán.— En las últimas tres semanas, la guerra entre Los Chapitos y Los Mayitos, facciones del Cártel de Sinaloa, se intensificó en los municipios del sur de Sinaloa —Escuinapa, El Rosario y Mazatlán—, con una violencia letal que incluye el uso de artefactos explosivos artesanales.

Como resultado, esta región concentra 27% de las 63 muertes violentas registradas en la entidad en lo que va de julio.

Entre las víctimas se encuentra Leonor, recepcionista de una clínica privada que fue atacada a balazos, y un capitán de infantería de la Marina que murió por un explosivo.

Esta ola violenta tuvo su inicio el pasado 25 de junio, cuando fueron detenidos en Escuinapa Misael “N”, alias El Güero Pink, señalado como jefe de plaza de Los Chapitos , y su escolta, el exdirector de la Policía Municipal identificado como Hilario “N”.

La captura de ambos personajes se dio en el marco de un operativo federal que tuvo como respuesta bloqueos de carreteras, enfrentamientos y detonaciones de explosivos.

Tras la detención del líder criminal, la violencia escaló.

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Escuinapa, foco rojo

Por su colindancia con Nayarit y su amplia zona serrana, el municipio de Escuinapa se ha convertido en un punto de disputa violenta entre los grupos criminales.

Entre la noche del sábado 11 de julio y el lunes 13, cinco personas se convirtieron en víctimas colaterales, con heridas provocadas por esquirlas de artefactos explosivos o armas de fuego.

Uno de los casos que generó más alarma fue una persecución y tiroteo entre grupos rivales por la calle Gabriel Leyva, donde vive el alcalde de Escuinapa, Víctor Díaz Simental. En este hecho, una mujer que viajaba en un vehículo fue herida por una bala perdida.

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El propio presidente municipal externó que fuerzas federales y estatales instalaron una base de operaciones para intervenir y dar tranquilidad a la población.

Otro hecho relevante ocurrió a inicios de julio, cuando elementos navales, con respaldo de helicópteros artillados y unidades terrestres, ejecutaron un operativo que cubrió varios poblados serranos de Escuinapa y el Rosario.

En esta acción, el gabinete federal de seguridad reveló que en las comunidades de Cajón de Ojo de Agua, municipio del Rosario, se detuvo a tres personas, entre ellas un extranjero. También se reportó que 10 civiles armados fueron abatidos.

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Refuerzan operativos

En este contexto, la secretaría de Seguridad Pública estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Marina han reforzado su presencia en el sur de Sinaloa.

El titular de Seguridad Pública estatal, general Sinuhé Téllez López, señaló que los grupos inter- institucionales desplegados en esos municipios atienden todos los reportes sobre actos de violencia, adicional a los operativos que despliegan las fuerzas federales en las zonas serranas.

El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado, Miguel Calderón Quevedo, estimó que se requiere de más de 10 mil millones de pesos para fortalecer la estructura de la seguridad, ante una violencia que se extiende por varios municipios.

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Señaló que por muchos años se dejó crecer el fenómeno de la violencia y no se atendió el fortalecimiento de la Fiscalía General del Estado, con más agentes de investigación y peritos, además de policías municipales y estatales que, lejos de crecer en número de elementos, decreció.

El ómbudsman del estado, Oscar Loza Ochoa, expuso que no hay señales claras que den confianza de que la seguridad va a mejorar en forma paulatina tras 20 meses de conflicto y, por el contrario, los continuos sucesos de alto contenido de violencia en varios municipios mantienen la desesperanza de la ciudadanía.

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