A los 18 años de edad, Emilio Treviño ya conoce los sacrificios que exige el alto rendimiento. El joven clavadista mexicano tomó la difícil decisión de dejar su hogar en Monterrey para continuar su formación académica y deportiva en Estados Unidos, un reto que le ha permitido crecer mucho dentro y fuera de la plataforma.

Integra una generación de deportistas que ha encontrado en el sistema colegial de Estados Unidos una oportunidad para potenciar su talento, sin descuidar la preparación profesional.

Un camino demandante que exige disciplina y organización, pero también ofrece las herramientas necesarias para competir al más alto nivel.

“Venir a Estados Unidos y dejar mi hogar en México no fue una decisión sencilla. La verdad, tomé esta oportunidad para elevar mi nivel deportivo y combinarlo con una sólida preparación académica. Es muy especial formar parte de un grupo de mexicanos que está haciendo bien las cosas en el ámbito universitario y demostrando el talento que existe en nuestro país”, comentó el regiomontano.

El clavadista mexicano, quien ya tiene asegurado su lugar en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe, reconoció que cada resultado positivo representa un paso más hacia el objetivo más importante en su carrera: competir en unos Olímpicos.

Consciente de la exigencia que implica alcanzar la élite mundial, Treviño mantiene la mirada fija en Los Ángeles 2028.

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